Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - ФК Львов 2:0. Прощальный аккорд. Обзор матча и видео голов
10-е поражение подряд от команды Бессмертного
Фото: УПЛ
В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Рух" обыграл "Львов". Номинальные хозяева дважды поразили ворота соперника во втором тайме. Из-за этого поражения команда Анатолия Бессмертного потеряла математические шансы на сохранение прописки в УПЛ - следующий сезон "львы" официально начнут в Первой лиге Украины. В свою очередь, подопечные Виталия Пономарева занимают 13-е место и продолжают борьбу за выживание.
VBET-лига. 27-й тур
21 мая, Львов, стадион "Арена Львов"
Голы: Симинин (77, аг.), Рунич (85)
Предупреждения: Дидык - Богунов
Популярное сейчас
- Шахтер стимулировал Колос в матче против Днепра-1. Сумма достигла 150 тысяч долларов – журналист
- Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: Полное ВИДЕО боя за звание чемпиона
- Журналист раскрыл судьбу Металлиста в случае вылета из УПЛ
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО