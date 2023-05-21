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Рух - ФК Львов 2:0. Прощальный аккорд. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

10-е поражение подряд от команды Бессмертного

Рух - ФК Львов 2:0. Прощальный аккорд. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

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В рамках 27-го тура чемпионата Украины "Рух" обыграл "Львов". Номинальные хозяева дважды поразили ворота соперника во втором тайме. Из-за этого поражения команда Анатолия Бессмертного потеряла математические шансы на сохранение прописки в УПЛ - следующий сезон "львы" официально начнут в Первой лиге Украины. В свою очередь, подопечные Виталия Пономарева занимают 13-е место и продолжают борьбу за выживание.

VBET-лига. 27-й тур

21 мая, Львов, стадион "Арена Львов"

"Рух" (Львов) – ФК "Львов" 2:0

Голы: Симинин (77, аг.), Рунич (85)

Предупреждения: Дидык - Богунов

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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