Александрия - Динамо: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В субботу, 20 мая, "Александрия" в рамках 27-го тура УПЛ 2022/23 дома принимала киевское "Динамо". Матч завершился для "горожан" катастрофическим поражением 1:5.

По этому поводу мы решили предложить вам освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.