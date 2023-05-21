Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия - Динамо: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Сколько у вас правильных ответов?
УАФ/Автор невідомий
В субботу, 20 мая, "Александрия" в рамках 27-го тура УПЛ 2022/23 дома принимала киевское "Динамо". Матч завершился для "горожан" катастрофическим поражением 1:5.
По этому поводу мы решили предложить вам освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист 1925 и Рух топят земляков. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Левандовски об обращении игроков Барсы к россиянам: Все получилось очень плохо. Клуб должен принять определенные меры
- Коридор для чемпиона. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 21.05.2023
- Милевский обиделся, что его не пригласили. Селезнев объявил, кто сыграет в его прощальном матче
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн