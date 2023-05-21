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Александрия - Динамо: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
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Александрия - Динамо: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

УАФ/Автор невідомий

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 20 мая, "Александрия" в рамках 27-го тура УПЛ 2022/23 дома принимала киевское "Динамо". Матч завершился для "горожан" катастрофическим поражением 1:5.

По этому поводу мы решили предложить вам освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия квиз от UA-Футбол
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