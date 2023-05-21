Вояж за тремя очками. Приключения Миная в Одессе

Около трех суток понадобилось "Минаю" для осуществления выезда в Одессу на игру с "Черноморцем". Как сообщил корреспонденту UA-Футбол главный тренер закарпатцев Владимир Шаран, в четверг во второй половине дня на автобусе команда отправилась во Львов, где вечером пересела на одесский поезд.

- Во Львове было очень холодно, я даже немного продрог, - сказал рулевой "Миная". - Но когда мы прибыли в Одессу, южный город встретил нас летним теплом.

Несмотря на температурные перепады и класс соперника, в субботнем поединке "Минаю" все же удалось одержать победу. Интересно, что матч на стадионе "Черноморец" завершился в 14:49, всего за девять минут до оправления прямого поезда "Одесса – Ужгород". В тот момент административному штабу закарпатцев наверняка пришлось сожалеть, что регламент соревнований не позволяет начинать матчи раньше 13:00. Ведь будь игра назначена часом ранее – и не пришлось бы "Минаю" коротать время в Одессе до 21:03, времени отправления поезда сообщением "Одесса – Львов".

Тем не менее, за остававшиеся до отъезда из приморского города шесть с лишним часом гости из Закарпатья не скучали. После обеда в отеле одни отдали предпочтение отдыху в уютных номерах, другие отправились на прогулку – кто в центр города, кто к морю, а некоторые представители клуба даже успели посетить воспетый в песнях и прославленный в стихах и повестях легендарный бар "Гамбринус".

Сегодня утром делегация "Миная" прибыла во Львов, а к полудню добралась автобусом в Закарпатье, где провела восстановительные мероприятия в термальных источниках.