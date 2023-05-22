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Тренер Металлиста 1925: Такие матчи надо доводить более спокойно до логического завершения

Премьер-лига
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Олег Голодюк - о победе в харьковском дерби

Тренер Металлиста 1925: Такие матчи надо доводить более спокойно до логического завершения

Фото: ФК Металіст 1925

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Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал победу над "Металлистом" (2:0) в матче 27-го тура УПЛ.

- Олег Юрьевич, поздравляем с победой, какие первые впечатления после игры?

- Спасибо, наверное, пока переполняют эмоции. Надо немножко отойти, ребята на поле оставили все силы. На сегодняшний день для нас главное было взять три очка, что мы и сделали успешно. Но имея преимущество, при счете 2:0 стали играть несколько расслабленно, а такие матчи надо доводить более спокойно до логического завершения.

Эмоции только положительные, как и у нас, так и у ребят. Поблагодарили их за игру, в раздевалке позитив, но мы понимаем, что все еще впереди. Радоваться времени нет, через четыре дня у нас не менее важная игра с "Ингульцом".

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- После вчерашних матчей клуб опустился в зону переходных матчей, это не давило на команду?

- Как видите, раз мы победили, показали достаточно неплохую игру, значит ребята справились. Все зависело от нас и дальше все зависит от нас. Это самое главное. Чтобы не зависеть от результатов других команд, сейчас все в наших руках.

- Как влияло, что это было дерби?

- Дерби есть дерби. У меня было львовское дерби, когда был футболистом то с нетерпением ждал эти матчи. Всегда эмоции, особенно хорошо, когда приятные после победы, - рассказал Голодюк.

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В статье: Олег Голодюк Металлист 1925 (Харьков) Металлист (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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