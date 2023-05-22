Менеджмент Львова хочет бороться за существование клуба – СМИ

Будущее "Львова" определится на встрече менеджмента и владельца клуба Богдана Копытко через неделю. Об этом сообщает Sport Arena.

Менеджмент львовян намерен бороться за существование клуба, и хочет сохранить 2/3 текущего состава команды. Однако большинство зимних новичков покинут "Львов".

Ранее сообщалось, что "Львов" задолжал футболистам часть зарплаты за апрель. Также команду покинул ряд бразильских игроков.

Вчера львовяне проиграли "Руху" (0:2) и потеряли шансы на сохранение прописки в УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.