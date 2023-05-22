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Менеджмент Львова хочет бороться за существование клуба – СМИ
В клубе намерены сохранить 2/3 текущего состава
Фото: ФК Львів
Будущее "Львова" определится на встрече менеджмента и владельца клуба Богдана Копытко через неделю. Об этом сообщает Sport Arena.
Менеджмент львовян намерен бороться за существование клуба, и хочет сохранить 2/3 текущего состава команды. Однако большинство зимних новичков покинут "Львов".
Ранее сообщалось, что "Львов" задолжал футболистам часть зарплаты за апрель. Также команду покинул ряд бразильских игроков.
Вчера львовяне проиграли "Руху" (0:2) и потеряли шансы на сохранение прописки в УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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