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Менеджмент Львова хочет бороться за существование клуба – СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

В клубе намерены сохранить 2/3 текущего состава

Менеджмент Львова хочет бороться за существование клуба – СМИ

Фото: ФК Львів

Новина українською

Будущее "Львова" определится на встрече менеджмента и владельца клуба Богдана Копытко через неделю. Об этом сообщает Sport Arena.

Менеджмент львовян намерен бороться за существование клуба, и хочет сохранить 2/3 текущего состава команды. Однако большинство зимних новичков покинут "Львов".

Ранее сообщалось, что "Львов" задолжал футболистам часть зарплаты за апрель. Также команду покинул ряд бразильских игроков.

Вчера львовяне проиграли "Руху" (0:2) и потеряли шансы на сохранение прописки в УПЛ. Команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
SportArena

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