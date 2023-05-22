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Скрипник: Мы наиграли на один забитый мяч
Наставник "Ворсклы" - о победе над "Кривбассом"
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник рассказал о победе над "Кривбассом" (1:0) в 27-м туре УПЛ.
- Сложилось так, как сложилось. Не ждали, что будет игра с большим количеством голов. Мы наиграли на один забитый мяч. Потом - как оно всегда и бывает! - произошла реакция со стороны соперника, который перешел на навал. Мы отдали инициативу, начали больше играть "против" мяча. Думаю, мы вполне заслуживали тот гол. Когда результат положительный - он только прибавляет сил на следующие матчи.
Отмечу, что сейчас у нас два парня пропускают следующий тур - это Женя Павлюк и Сефери, - поэтому будем смотреть, кем их заменить. Хорошо, что у "Ворсклы" есть хорошие молодые исполнители.
- Виктор Анатольевич, впереди межсезонье. Есть ли уже какие-то планы относительно будущего усиления? Какие позиции планируете укрепить и насколько бюджет клуба это позволяет?
- Мы договорились, что до последней игры текущего чемпионата все будет выяснено. Мы сядем, поговорим и решим этот вопрос. Сейчас же мы думаем о текущих делах. В среду - игра, в понедельник поезд, дальше - автобус. Перед глазами сейчас такая картина, а уже потом будем смотреть глобальнее, — резюмировал Скрипник.
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