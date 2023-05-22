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Русин: Заре по силам обыграть Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра между командами уже в эту среду

Русин: Заре по силам обыграть Шахтер

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Зари" Назарий Русин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Шахтером".

— "Зарю" ожидает важнейшая игра с лидером сезона – "Шахтером". Что ты можешь сказать о будущем сопернике?

— Посмотрим, кто из нас сильнее. Мы в каждом поединке играем на победу.

— "Заре" по силам обыграть "горняков"?

— Безусловно. Мы это доказываем своей игрой. "Заря" – один из сильнейших клубов Украины.

— В составе "Шахтера" есть ли ребята, с которыми ты общаешься?

— Я только знаком с Богданом Михайличенко, - сказал Русин.

Напомним, матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в среду, 24 мая и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Назарий Русин
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
22.05.2023 в 09:35
Скажеш " ГОП " коли перескочиш
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