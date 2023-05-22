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Русин: Заре по силам обыграть Шахтер
Игра между командами уже в эту среду
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Зари" Назарий Русин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с "Шахтером".
— "Зарю" ожидает важнейшая игра с лидером сезона – "Шахтером". Что ты можешь сказать о будущем сопернике?
— Посмотрим, кто из нас сильнее. Мы в каждом поединке играем на победу.
— "Заре" по силам обыграть "горняков"?
— Безусловно. Мы это доказываем своей игрой. "Заря" – один из сильнейших клубов Украины.
— В составе "Шахтера" есть ли ребята, с которыми ты общаешься?
— Я только знаком с Богданом Михайличенко, - сказал Русин.
Напомним, матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в среду, 24 мая и начнется в 17:00.
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