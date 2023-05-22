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Битвы Шахтера с Зарей и Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 22-28 мая

Премьер-лига
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Сезон выходит на финишную прямую

Битвы Шахтера с Зарей и Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 22-28 мая

фото - Олександр Приходько

Новина українською

UA-Футбол традиционно подготовил для вас подборку самых интересных матчей, которые стоит просмотреть в течение следующей недели – с 22 по 28 мая.

Понедельник, 22 мая

В Первой лиге ЛНЗ и Карпаты будут выяснять, кто больше достоин сыграть переходные матчи за путевку в УПЛ. А еще обращает на себя внимание встреча лидеров – Оболони и Полесья, это уже своего рода репетиция следующего сезона. Вечером же Лестер сразится за место в АПЛ, но в соперниках – претендент на бронзу.

  • ЛНЗ – Карпаты. 14:00. Первая лига. YouTube
  • Оболонь – Полесье. 17:00. Первая лига. YouTube
  • Ньюкасл – Лестер. 22:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • Эмполи – Ювентус. 21:45. Серия А. MEGOGO

Вторник, 23 мая

В середине недели будет играть тур Испания. Начнет программу Жирона, все еще сохраняющую шансы на Лигу Конференций. Конечно, внимание будет приковано к игре Виктора Цыганкова.

  • Сельта – Жирона. 20:30. Ла Лига. MEGOGO
  • Вальядолид – Барселона. 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Среда, 24 мая

А вот и УПЛ! Пора решающих матчей. Бесспорно, главный поединок сыграют Заря и Шахтер. У луганцев еще есть шанс побороться за золото. Но и Днепру-1 нельзя терять очки в противостоянии с Ворсклой. Динамо в это время поедет в гости к Колосу. В Англии будут закрывать хвосты Брайтон и Манчестер Сити. Команда Де Дзерби может гарантировать шестое место по итогам встречи с чемпионом.

  • Днепр-1 – Ворскла. 13:00. УПЛ. УНИАН
  • Колос – Динамо. 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Верес – Александрия. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Заря – Шахтер. 17:00. УПЛ. 2+2
  • Реал – Райо Вальекано. 20:30. Ла Лига. MEGOGO
  • Брайтон – Манчестер Сити. 22:00. ОПЛ. Setanta Sports
  • Эспаньол – Атлетико. 23:00. Ла Лига. MEGOGO

Четверг, 25 мая

Этот день будет посвящен борьбе за выживание. Минай и Рух, Ингулец и Металлист 1925 в очной борьбе будут выяснять, кто гарантированно останется, а кому придется еще воевать с представителями Первой лиги. А на десерт – МЮ против Челси.

  • Минай – Рух. 13:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Ингулец – Металлист 1925. 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Львов – Черноморец. 14:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Кривбасс – Металлист. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • МЮ – Челси. 22:00. ОПЛ. Setanta Sports

Суббота, 27 мая

Последний тур в первой лиге определит, кто сыграет в переходных матчах. В Германии все будут ждать, удастся ли Боруссии из Дортмунда завоевать чемпионский титул, все в ее руках – нужно лишь обыграть Майнц. Во Франции все еще есть шансы на серебро у Марселя, но надо побеждать Брест и ждать, что Ланс проиграет Аяччо. В Италии поединок Интера и Аталанты имеет важное значение в контексте борьбы за путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Ну и в Испании Севилья сыграет с Реалом – финалист Лиги Европы против полуфиналиста Лиги Чемпионов – это должно быть интересно.

  • Боруссия Д – Майнц. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • Кельн – Бавария. 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
  • Карпаты – Оболонь. 17:00. Первая лига. YouTube
  • Полесье – ЛНЗ. 17:00. Первая лига. YouTube
  • Севилья – Реал. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Интер – Аталанта. 21:45. Серия А. MEGOGO
  • Марсель – Брест. 22:00. Лига 1. MEGOGO

Воскресенье, 28 мая

Возможно, мы станем свидетелями кульминации чемпионской гонки в УПЛ. Шахтер сыграет с Днепром-1, а параллельно Заря приедет в гости в Александрию. В АПЛ определится, удержится ли Эвертон – Миколенко может встретиться на поле с Забарным. Лишь удивительное стечение обстоятельств может позволить Ливерпулю вырваться в зону Лиги Чемпионов. В Италии увидим величественную битву между Ювентусом и Миланом. В Испании держим кулаки за Цыганкова в противостоянии с Бетисом, но центральной будет игра между Атлетико и Реалом Сосьедад.

  • Александрия – Заря. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Шахтер – Днепр-1. 15:00. УПЛ. Setanta Sports
  • Челси – Ньюкасл. 18:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • Эвертон – Борнмут. 18:30. ОПЛ. Setanta Sports
  • Жирона – Бетис. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Атлетико – Реал Сосьедад. 20:00. Ла Лига. MEGOGO
  • Ювентус – Милан. 21:45. Серия А. MEGOGO
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В статье: Бундеслига Серия А Лига 1 АПЛ УПЛ Ла Лига Где смотреть футбол
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