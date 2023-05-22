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Жеваго сделал заявление по поводу будущего Ворсклы

Премьер-лига
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Бизнесмен дал понять, что будет и дальше поддерживать клуб

Жеваго сделал заявление по поводу будущего Ворсклы

Новина українською

Президент "Ворсклы" Константин Жеваго заверил, что не собирается прекращать финансирование клуба, несмотря на фоне последних новостей, которые касаются бизнесмена.

– Я поддерживаю клуб с 2004 года. И, безусловно, будем это делать вместе со спонсорами и в это сложное время.

– Какой сейчас годовой бюджет "Ворсклы"? Зачем вам футбольный клуб в стране, где спорт никогда не был бизнесом?

– Это не прибыльный бизнес и никогда им не был. Это инвестиции в будущее, в развитие спорта. Я уверен, что когда мы станем частью Европейского Союза, ситуация в спорте будет такая же, как в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. То есть футбол станет прибыльным бизнесом. Относительно цифр, я не хотел бы их сейчас называть. Конечно, бюджеты уменьшились по сравнению с довоенными временами.

– Бюджет меньше, чем 10 млн долларов?

– Да. Но этого достаточно, чтобы команда участвовала во всех соревнованиях и доказывала своими результатами амбиции занимать самые высокие ступеньки в турнирной таблице, — сказал Жеваго.

Напомним, в отношении Константина Жеваго расследуется дело о незаконном выводе 113 млн долларов из подконтрольного ему банка "Финансы и Кредит".

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В статье: Ворскла (Полтава) Константин Жеваго
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Источник:
Forbes.ua

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