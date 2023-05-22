Жеваго сделал заявление по поводу будущего Ворсклы

Президент "Ворсклы" Константин Жеваго заверил, что не собирается прекращать финансирование клуба, несмотря на фоне последних новостей, которые касаются бизнесмена.

– Я поддерживаю клуб с 2004 года. И, безусловно, будем это делать вместе со спонсорами и в это сложное время.

– Какой сейчас годовой бюджет "Ворсклы"? Зачем вам футбольный клуб в стране, где спорт никогда не был бизнесом?

– Это не прибыльный бизнес и никогда им не был. Это инвестиции в будущее, в развитие спорта. Я уверен, что когда мы станем частью Европейского Союза, ситуация в спорте будет такая же, как в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. То есть футбол станет прибыльным бизнесом. Относительно цифр, я не хотел бы их сейчас называть. Конечно, бюджеты уменьшились по сравнению с довоенными временами.

– Бюджет меньше, чем 10 млн долларов?

– Да. Но этого достаточно, чтобы команда участвовала во всех соревнованиях и доказывала своими результатами амбиции занимать самые высокие ступеньки в турнирной таблице, — сказал Жеваго.

Напомним, в отношении Константина Жеваго расследуется дело о незаконном выводе 113 млн долларов из подконтрольного ему банка "Финансы и Кредит".