Пономарев: Хорошо, что победили, но качество игры не устраивает

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о своих впечатлениях от победы в дерби со "Львовом" (2:0).

"Неоднозначные впечатления после этой игры. Хорошо, что победили, получили три очка, но качество игры - то, что мы просили, планировали и готовили, - не на том уровне, на котором мы бы хотели. Очень много ошибок в простых ситуациях, в которых нельзя так играть. Будем работать и в дальнейшем.

Не знаю, с чем это связано, возможно, с давлением, которое испытывают футболисты из-за турнирного положения. Но таких ошибок в Премьер-лиге допускать нельзя.

К сожалению, мы ни одной игры не сыграли оптимальным составом во втором круге. На этой неделе после травм к общей группе присоединились Слюсар, Сапуга, Эдсон. Но, к сожалению, получили травмы Климчук и Соломон. Конечно, что это наши ключевые игроки группы атаки. Поэтому без них было сложно, особенно в первом тайме, очень мало создавали остроты.