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Пономарев: Хорошо, что победили, но качество игры не устраивает

Премьер-лига
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"Рух" обыграл "Львов" в дерби

Пономарев: Хорошо, что победили, но качество игры не устраивает

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о своих впечатлениях от победы в дерби со "Львовом" (2:0).

"Неоднозначные впечатления после этой игры. Хорошо, что победили, получили три очка, но качество игры - то, что мы просили, планировали и готовили, - не на том уровне, на котором мы бы хотели. Очень много ошибок в простых ситуациях, в которых нельзя так играть. Будем работать и в дальнейшем.

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Не знаю, с чем это связано, возможно, с давлением, которое испытывают футболисты из-за турнирного положения. Но таких ошибок в Премьер-лиге допускать нельзя.

К сожалению, мы ни одной игры не сыграли оптимальным составом во втором круге. На этой неделе после травм к общей группе присоединились Слюсар, Сапуга, Эдсон. Но, к сожалению, получили травмы Климчук и Соломон. Конечно, что это наши ключевые игроки группы атаки. Поэтому без них было сложно, особенно в первом тайме, очень мало создавали остроты.

В общем, ребята хорошо работают на тренировках, я их всех давно знаю. Понимаем, что нам всем вместе нужно достойно выйти из ситуации, в которую мы попали. Я уже говорил неоднократно, что эта команда имеет очень хорошие перспективы. Даже опытным футболистам непросто играть в таких обстоятельствах, а у нас практически вся команда в прошлом году играла в чемпионате U-19, в частности, сегодня вышло 9-10 таких игроков. У нас идет процесс - самое главное, чтобы молодые исполнители делали правильный анализ своих действий и профессионально росли как футболисты", - сказал Пономарев.

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В статье: ФК Львов Рух (Львов) Виталий Пономарев
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Источник:
fcrukh.com

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