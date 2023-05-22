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Пономарев: Хорошо, что победили, но качество игры не устраивает
"Рух" обыграл "Львов" в дерби
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о своих впечатлениях от победы в дерби со "Львовом" (2:0).
"Неоднозначные впечатления после этой игры. Хорошо, что победили, получили три очка, но качество игры - то, что мы просили, планировали и готовили, - не на том уровне, на котором мы бы хотели. Очень много ошибок в простых ситуациях, в которых нельзя так играть. Будем работать и в дальнейшем.
Не знаю, с чем это связано, возможно, с давлением, которое испытывают футболисты из-за турнирного положения. Но таких ошибок в Премьер-лиге допускать нельзя.
К сожалению, мы ни одной игры не сыграли оптимальным составом во втором круге. На этой неделе после травм к общей группе присоединились Слюсар, Сапуга, Эдсон. Но, к сожалению, получили травмы Климчук и Соломон. Конечно, что это наши ключевые игроки группы атаки. Поэтому без них было сложно, особенно в первом тайме, очень мало создавали остроты.
В общем, ребята хорошо работают на тренировках, я их всех давно знаю. Понимаем, что нам всем вместе нужно достойно выйти из ситуации, в которую мы попали. Я уже говорил неоднократно, что эта команда имеет очень хорошие перспективы. Даже опытным футболистам непросто играть в таких обстоятельствах, а у нас практически вся команда в прошлом году играла в чемпионате U-19, в частности, сегодня вышло 9-10 таких игроков. У нас идет процесс - самое главное, чтобы молодые исполнители делали правильный анализ своих действий и профессионально росли как футболисты", - сказал Пономарев.
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