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Дулуб: Львов обещал выплатить долги в течение пяти дней. Прошло уже два месяца, а денег мы пока не видели
Тренер рассказал, как он расстался со Львовом
Фото: Александр Приходько
Белорусский тренер Олег Дулуб вспомнил о своем увольнении из
- Сразу после игры с "Кривбассом" меня с моим помощником Александром Грановским обязали в течение суток покинуть гостиницу, где мы жили. И запретили даже попрощаться с командой и сотрудниками клуба. На тот момент мы уже полтора года отработали в ФК "Львов", и элементарно поблагодарить людей, с которыми мы прошли часть жизненного пути, было для нас важно. Но в этом отказали.
- Что предусмотрено в вашем контракте на этот счет?
- Летом 2022 при участии своего представителя, переподписал соглашение со "Львовом" еще на два года. Итого, после полутора лет в ФК, у меня оставалось примерно еще столько же по договору. Нам обещали все заработанное выплатить в течение пяти дней, но прошло уже два месяца, а денег мы пока не видели. И, насколько понимаю, нас еще никто не увольнял, со всяком случае документов таких мы пока не видели.
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