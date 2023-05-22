Дулуб: Львов обещал выплатить долги в течение пяти дней. Прошло уже два месяца, а денег мы пока не видели

Белорусский тренер Олег Дулуб вспомнил о своем увольнении из ФК "Львов" , которое произошло в конце марта.

- Сразу после игры с "Кривбассом" меня с моим помощником Александром Грановским обязали в течение суток покинуть гостиницу, где мы жили. И запретили даже попрощаться с командой и сотрудниками клуба. На тот момент мы уже полтора года отработали в ФК "Львов", и элементарно поблагодарить людей, с которыми мы прошли часть жизненного пути, было для нас важно. Но в этом отказали.

- Что предусмотрено в вашем контракте на этот счет?

- Летом 2022 при участии своего представителя, переподписал соглашение со "Львовом" еще на два года. Итого, после полутора лет в ФК, у меня оставалось примерно еще столько же по договору. Нам обещали все заработанное выплатить в течение пяти дней, но прошло уже два месяца, а денег мы пока не видели. И, насколько понимаю, нас еще никто не увольнял, со всяком случае документов таких мы пока не видели.