Премьер-лига
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В УПЛ бьют арбитра, Винисиус - жертва расистов, смешная Бавария, Малиновский мимо ЛЧ
Новый выпуск влога Максима Гиленко на канале UA-Футбол
Известный комментатор Максим Гиленко подытоживает очень насыщенные футбольные выходные, акцентируя внимание на четырех больших скандалах – в Украине, Италии и Испании. А еще Макс анонсирует одно из решающих сражений УПЛ и рассказывает, как один из крупнейших клубов в Европе сам себя сделал посмешищем.
- 00:23 – На носу решающая битва УПЛ – у Зари большая кадровая проблема
- 01:32 – Интриги в борьбе за выживание
- 02:29 – Большой скандал в украинском футболе – арбитра избили за пенальти на 90+7-й
- 06:15 – Поздравляем Ман Сити с чемпионством
- 06:40 – Франция делегирует в ЛЧ старого знакомого Динамо
- 07:42 - Трэш в Италии с Ювентусом
- 09:20 – Макаем Барсу в дерьмо, которое она наделала
- 10:35 – Расизм против звезды Реала – кто виноват и какой выход
- 16:41 – Кто сделал Баварию посмешищем
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