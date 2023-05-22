Известный комментатор Максим Гиленко подытоживает очень насыщенные футбольные выходные, акцентируя внимание на четырех больших скандалах – в Украине, Италии и Испании. А еще Макс анонсирует одно из решающих сражений УПЛ и рассказывает, как один из крупнейших клубов в Европе сам себя сделал посмешищем.

00:23 – На носу решающая битва УПЛ – у Зари большая кадровая проблема

01:32 – Интриги в борьбе за выживание

02:29 – Большой скандал в украинском футболе – арбитра избили за пенальти на 90+7-й

06:15 – Поздравляем Ман Сити с чемпионством

06:40 – Франция делегирует в ЛЧ старого знакомого Динамо

07:42 - Трэш в Италии с Ювентусом

09:20 – Макаем Барсу в дерьмо, которое она наделала

10:35 – Расизм против звезды Реала – кто виноват и какой выход

16:41 – Кто сделал Баварию посмешищем