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В УПЛ бьют арбитра, Винисиус - жертва расистов, смешная Бавария, Малиновский мимо ЛЧ

Премьер-лига
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Новый выпуск влога Максима Гиленко на канале UA-Футбол

В УПЛ бьют арбитра, Винисиус - жертва расистов, смешная Бавария, Малиновский мимо ЛЧ

Максим Гіленко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный комментатор Максим Гиленко подытоживает очень насыщенные футбольные выходные, акцентируя внимание на четырех больших скандалах – в Украине, Италии и Испании. А еще Макс анонсирует одно из решающих сражений УПЛ и рассказывает, как один из крупнейших клубов в Европе сам себя сделал посмешищем.

  • 00:23 – На носу решающая битва УПЛ – у Зари большая кадровая проблема
  • 01:32 – Интриги в борьбе за выживание
  • 02:29 – Большой скандал в украинском футболе – арбитра избили за пенальти на 90+7-й
  • 06:15 – Поздравляем Ман Сити с чемпионством
  • 06:40 – Франция делегирует в ЛЧ старого знакомого Динамо
  • 07:42 - Трэш в Италии с Ювентусом
  • 09:20 – Макаем Барсу в дерьмо, которое она наделала
  • 10:35 – Расизм против звезды Реала – кто виноват и какой выход
  • 16:41 – Кто сделал Баварию посмешищем

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В статье: канал UA-Футбол
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