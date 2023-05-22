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Шахтер не собирается увольнять Йовичевича, - Вацко
Журналист уверен, что тренер остается
Фото: shakhtar.com
"Шахтер" не собирается увольнять Игора Йовичевича в конце сезона и
Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.
По его словам, клуб на самом деле не рассматривает смену главного тренера.
Также Вацко отметил, что Йовичевич в Шахтере не отвечает за трансферы – этим занимается исключительно спортивный директор Дарио Срна.
Напомним, что ранее сам Срна
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