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Шахтер не собирается увольнять Йовичевича, - Вацко

Премьер-лига
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Журналист уверен, что тренер остается

Шахтер не собирается увольнять Йовичевича, - Вацко

Фото: shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" не собирается увольнять Игора Йовичевича в конце сезона и назначить коуча "Зари" Патрика ван Леувена.

Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

По его словам, клуб на самом деле не рассматривает смену главного тренера.

Также Вацко отметил, что Йовичевич в Шахтере не отвечает за трансферы – этим занимается исключительно спортивный директор Дарио Срна.

Напомним, что ранее сам Срна также опровергал слухи о предполагаемом назначении Ван Леувена.

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В статье: Дарио Срна Заря (Луганск) Виктор Вацко Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
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