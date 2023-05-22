Шахтер не собирается увольнять Йовичевича, - Вацко

"Шахтер" не собирается увольнять Игора Йовичевича в конце сезона и назначить коуча "Зари" Патрика ван Леувена.

Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

По его словам, клуб на самом деле не рассматривает смену главного тренера.

Также Вацко отметил, что Йовичевич в Шахтере не отвечает за трансферы – этим занимается исключительно спортивный директор Дарио Срна.