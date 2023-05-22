СМИ: Сегодня игроки и персонал ФК Львов должны покинуть тренировочную базу

Сегодня, 22 мая, игроки и персонал ФК "Львов" должны покинуть базу клуба в Брюховичах, которую они арендовали у Петра Дыминского. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Источник намекает это как на очередной подтверждающий фактор того, что клуб прекратит свое существование, о чем в последнее время активно пишут СМИ.

Также отмечается, что перед игроками до сих пор не рассчитались за апрель. Ну а учитывая отсутствие очков с момента тренерской рокировки Дулуб – Бессмертный, премиальные были оплачены только раз. Как известно, руководство "Львова" оценило драматическое поражение от "Шахтера" (1:2) как ничью. После этого поражения игроки получили по 300-400 евро на каждого.

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Напомним, что проиграв "Руху" в 27-м туре 0:2, "Львов" официально вылетел из УПЛ.