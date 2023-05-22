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СМИ: Сегодня игроки и персонал ФК Львов должны покинуть тренировочную базу

Премьер-лига
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Все катится к неутешительному концу

СМИ: Сегодня игроки и персонал ФК Львов должны покинуть тренировочную базу

ФК Львов

Новина українською

Сегодня, 22 мая, игроки и персонал ФК "Львов" должны покинуть базу клуба в Брюховичах, которую они арендовали у Петра Дыминского. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Источник намекает это как на очередной подтверждающий фактор того, что клуб прекратит свое существование, о чем в последнее время активно пишут СМИ.

Также отмечается, что перед игроками до сих пор не рассчитались за апрель. Ну а учитывая отсутствие очков с момента тренерской рокировки Дулуб – Бессмертный, премиальные были оплачены только раз. Как известно, руководство "Львова" оценило драматическое поражение от "Шахтера" (1:2) как ничью. После этого поражения игроки получили по 300-400 евро на каждого.

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Напомним, что проиграв "Руху" в 27-м туре 0:2, "Львов" официально вылетел из УПЛ.

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В статье: ФК Львов
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
22.05.2023 в 19:52
На базі в Брюховичах витає дух Карпат, це не їх база, вони її віджали у самобутньої команди, але завдяки фанам Карпати зберегли і герб і команду, як би тяжко не було. А проект копито-фекаЛ був приречений на самоліквідацію від початку його існування. Вони не люблять футбол, а себе в футболі. Про ФекаЛ ніхто за місяць вже і не згадає, а скільки шкоди вони завдали розвитку футболу у Львові і особисто Карпатам. У них не було ні фан клубу, ні фанів ні вболівальників, були просто хворі амбіції. Шкода, що Карпати цього року не вийдуть в УПЛ, але ми бачимо, що ще зарано. Але Карпати залишалися Карпатами і в аматорах і в другій і в першій лізі. Тут є ідея, дух, історія і вболівальники. Прощай ФекаЛ - FORZA КАРПАТИ!!!
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Prideman (Lviv)
22.05.2023 в 19:41
Для чого Копитко брав команду? Думав буде брати бразильців з чемпіонату Гонконгу за 100 баксів і перепродувати в Європу? З самого ж початку було ясно що йому команда потрібна не для досягнення результату. А тупо для гешефту. Прикро за сусідів, бажаю їм втриматися на плаву.
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
22.05.2023 в 20:28
Винниківські козлята це такий самий проект як і ФеКаЛ. Бажаю, щоб їх вирухали решта комант і вони склали компанію недокоманді ФеКаЛ.
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alex.belogubko (одесса)
22.05.2023 в 19:13
За такое отношение даже не дают окончить чемпионат не выходите на игры -пусть им будет стыдно --хотя им всё по барабану --не заплатят скотыняки
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