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Цыганык: Летом Трабзонспор готов был заплатить за Довбика 10 млн евро. Сейчас Днепр-1 хочет не меньше 15

Премьер-лига
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Есть варианты, что летом форвард все-таки покинет днепровскую команду

Цыганык: Летом Трабзонспор готов был заплатить за Довбика 10 млн евро. Сейчас Днепр-1 хочет не меньше 15

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался относительно трансферных перспектив форварда "Днепра-1" Артема Довбика.

"Довбиком интересуются клубы из разных европейских лиг, но пока что официальных предложений нет.

Самое реальное предложение было от "Трабзонсопра" - летом они готовы были заплатить 10 млн евро.

Сейчас, как вы слышали, позицию руководства клуба – меньше 15 млн евро никто уже говорить не будет.

Когда уже закончится сезон, начнется формирование бюджетов, составов, и я думаю, на Довбика будет предложение в 15 млн евро. Но нужно напомним, что 50% от трансфера нужно будет отдать датскому "Мидтьюлланду".

Думаю, если будет реальное предложение от европейских клубов, Довбик уйдет, " - сказал Цыганык.

Читайте такжеКроме Марселя еще семь клубов из Франции, Германии и Англии заинтересованы в Довбике

Напомним, что ранее была информация, что Довбиком интересуется французский "Марсель" и еще ряд европейских клубов.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Игорь Цыганык Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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