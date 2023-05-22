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Цыганык: Летом Трабзонспор готов был заплатить за Довбика 10 млн евро. Сейчас Днепр-1 хочет не меньше 15
Есть варианты, что летом форвард все-таки покинет днепровскую команду
Фото: СК Днепр-1
Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался относительно трансферных перспектив форварда "
"Довбиком интересуются клубы из разных европейских лиг, но пока что официальных предложений нет.
Самое реальное предложение было от "Трабзонсопра" - летом они готовы были заплатить 10 млн евро.
Сейчас, как вы слышали, позицию руководства клуба – меньше 15 млн евро никто уже говорить не будет.
Когда уже закончится сезон, начнется формирование бюджетов, составов, и я думаю, на Довбика будет предложение в 15 млн евро. Но нужно напомним, что 50% от трансфера нужно будет отдать датскому "Мидтьюлланду".
Думаю, если будет реальное предложение от европейских клубов, Довбик уйдет, " - сказал Цыганык.
Напомним, что ранее была информация, что Довбиком интересуется французский "Марсель" и еще ряд европейских клубов.
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