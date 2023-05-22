Цыганык: Летом Трабзонспор готов был заплатить за Довбика 10 млн евро. Сейчас Днепр-1 хочет не меньше 15

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался относительно трансферных перспектив форварда " Днепра-1 " Артема Довбика.

"Довбиком интересуются клубы из разных европейских лиг, но пока что официальных предложений нет.

Самое реальное предложение было от "Трабзонсопра" - летом они готовы были заплатить 10 млн евро.

Сейчас, как вы слышали, позицию руководства клуба – меньше 15 млн евро никто уже говорить не будет.

Когда уже закончится сезон, начнется формирование бюджетов, составов, и я думаю, на Довбика будет предложение в 15 млн евро. Но нужно напомним, что 50% от трансфера нужно будет отдать датскому "Мидтьюлланду".

Думаю, если будет реальное предложение от европейских клубов, Довбик уйдет, " - сказал Цыганык.