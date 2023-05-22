Хацкевич: За объятия с Монзуль больше получил от жены

Экс-тренер " Динамо " Александр Хацкевич вспомнил о забавном эпизоде в одном из матчей УПЛ, когда во время поединка с "Олимпиком" он сначала накричал на арбитра Екатерину Монзуль, а позже обнял.

- Я тогда за это действие больше получил от жены, чем от кого-то. Она подумала, что это очень хорошая моя знакомая. Сначала это были негативные эмоции, но их перевели в позитивные.

- А как вы так сделали?

- Это уровень.