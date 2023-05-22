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Хацкевич: За объятия с Монзуль больше получил от жены

Премьер-лига
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Вышла забавная ситуация

Хацкевич: За объятия с Монзуль больше получил от жены

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Новина українською

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил о забавном эпизоде в одном из матчей УПЛ, когда во время поединка с "Олимпиком" он сначала накричал на арбитра Екатерину Монзуль, а позже обнял.

- Я тогда за это действие больше получил от жены, чем от кого-то. Она подумала, что это очень хорошая моя знакомая. Сначала это были негативные эмоции, но их перевели в позитивные.

- А как вы так сделали?

- Это уровень.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Екатерина Монзуль
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Источник:
ЧестнОК

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