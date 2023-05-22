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Хацкевич: За объятия с Монзуль больше получил от жены
Вышла забавная ситуация
скриншот
Экс-тренер "
- Я тогда за это действие больше получил от жены, чем от кого-то. Она подумала, что это очень хорошая моя знакомая. Сначала это были негативные эмоции, но их перевели в позитивные.
- А как вы так сделали?
- Это уровень.
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Источник:ЧестнОК
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