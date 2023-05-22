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Заря договорилась о выкупе Герреро за 400 тысяч долларов, - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Панамец пришелся ко двору в Заре

Заря договорилась о выкупе Герреро за 400 тысяч долларов, - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Луганская "Заря" договорился с тель-авивским "Маккаби" о трансфере форварда Эдуардо Герреро.

Ожидается, что панамский форвард подпишет с "Зарей" полноценный контракт по системе 4+1.

Приблизительная стоимость трансфера – 400 тысяч долларов + процент от следующего трансфера футболиста.

Напомним, что сейчас 23-летний нападающий играет в "Заре" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезоне.

Во второй половине сезона УПЛ Герреро провел 10 матчей, на его счету 5 голов и 5 ассистов.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив) Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке

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