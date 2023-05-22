Заря договорилась о выкупе Герреро за 400 тысяч долларов, - СМИ

Луганская "Заря" договорился с тель-авивским "Маккаби" о трансфере форварда Эдуардо Герреро .

Ожидается, что панамский форвард подпишет с "Зарей" полноценный контракт по системе 4+1.

Приблизительная стоимость трансфера – 400 тысяч долларов + процент от следующего трансфера футболиста.

Напомним, что сейчас 23-летний нападающий играет в "Заре" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезоне.

Во второй половине сезона УПЛ Герреро провел 10 матчей, на его счету 5 голов и 5 ассистов.