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Вацко: Бондарь говорит, что агент рассказывает ему об интересе из Франции, Германии и Италии

Премьер-лига
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Но без конкретики

Вацко: Бондарь говорит, что агент рассказывает ему об интересе из Франции, Германии и Италии

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о недавнем разговоре с защитником "Шахтера" Валерием Бондарем по поводу его возможного трансфера в европейские клубы.

"Я недавно разговаривал с Бондарем. Он не скрывает, что если и покидать "Шахтер" – только переходя в клуб из топ-5 европейских чемпионатов. К примеру, условный чемпионат Турции его не интересует. Но так же Бондарь говорит, что агент рассказывает ему об интересе из Франции, Германии и Италии, но чтобы была какая-то конкретика – такого нет.

С другой стороны, я не почувствовал, что у Бондаря есть желание так кровь из носа покинуть "Шахтер". Напротив – он постоянно говорит о своем уважении к клубу и о том, что если не будет достойного предложения с чемпионатов топ-5, то он с радостью готов остаться в "Шахтере", – сказал Вацко.

Напомним, что в текущем сезоне Бондарь сыграл за "Шахтер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Вацко Live

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