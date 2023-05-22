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Вацко: Бондарь говорит, что агент рассказывает ему об интересе из Франции, Германии и Италии
Но без конкретики
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский журналист и комментатор
"Я недавно разговаривал с Бондарем. Он не скрывает, что если и покидать "Шахтер" – только переходя в клуб из топ-5 европейских чемпионатов. К примеру, условный чемпионат Турции его не интересует. Но так же Бондарь говорит, что агент рассказывает ему об интересе из Франции, Германии и Италии, но чтобы была какая-то конкретика – такого нет.
С другой стороны, я не почувствовал, что у Бондаря есть желание так кровь из носа покинуть "Шахтер". Напротив – он постоянно говорит о своем уважении к клубу и о том, что если не будет достойного предложения с чемпионатов топ-5, то он с радостью готов остаться в "Шахтере", – сказал Вацко.
Напомним, что в текущем сезоне Бондарь сыграл за "Шахтер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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