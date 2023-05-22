Пихаленок вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории Днепра-1

Полузащитник Александр Пихаленок стал лучшим ассистентом в истории СК "Днепр-1".

Рекордную, 22-ю голевую передачу за клуб, хавбек отдал в матче 27-го тура УПЛ против "Колоса" (2:1).

На втором месте в рейтинге луших ассистентов клуба хавбек Сергей Кравченко (21 пас), на третьем месте – Игорь Когут, у которого в активе 20 ассистов.

Напомним, что Пихаленок выступает за "Днепр-1" с лета 2021 года. До этого хавбек провел в составе днепровского клуба один сезон на правах аренды из "Шахтера".

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока — 8 голов и 14 ассистов в 37 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах.