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Пихаленок вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории Днепра-1
У хавбека - 22 голевых паса
scdnipro1.com.ua
Полузащитник
Рекордную, 22-ю голевую передачу за клуб, хавбек отдал в матче 27-го тура УПЛ против "Колоса" (2:1).
На втором месте в рейтинге луших ассистентов клуба хавбек Сергей Кравченко (21 пас), на третьем месте – Игорь Когут, у которого в активе 20 ассистов.
Напомним, что Пихаленок выступает за "Днепр-1" с лета 2021 года. До этого хавбек провел в составе днепровского клуба один сезон на правах аренды из "Шахтера".
В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока — 8 голов и 14 ассистов в 37 матчах за "Днепр-1" во всех турнирах.
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