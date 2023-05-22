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Трубин все еще не настроен продлевать контракт с Шахтером

Премьер-лига
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Вероятно, летом клуб будет вынужден продать  футболиста

Трубин все еще не настроен продлевать контракт с Шахтером

Фото: shakhtar.com

Новина українською

21-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин все еще не настроен продлевать свой контракт с клубом, сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

И так как контракт кипера истекает следующим летом, "Шахтер", вероятно, летом вынужден будет продать футболиста

В клубе при этом уже были довольны работой Дмитрия Ризныка на тренировках до травмы – в некоторых аспектах его считают даже сильнее Трубина.

Напомним, что в текущем сезоне Анатолий провел за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов и в 12 матчах отстоял "на ноль".

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Вацко Live

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