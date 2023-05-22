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Трубин все еще не настроен продлевать контракт с Шахтером
Вероятно, летом клуб будет вынужден продать футболиста
Фото: shakhtar.com
21-летний голкипер "Шахтера"
И так как контракт кипера истекает следующим летом, "Шахтер", вероятно, летом вынужден будет продать футболиста
В клубе при этом уже были довольны работой Дмитрия Ризныка на тренировках до травмы – в некоторых аспектах его считают даже сильнее Трубина.
Напомним, что в текущем сезоне Анатолий провел за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов и в 12 матчах отстоял "на ноль".
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