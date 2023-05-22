Трубин все еще не настроен продлевать контракт с Шахтером

21-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин все еще не настроен продлевать свой контракт с клубом, сообщает комментатор и журналист Виктор Вацко.

И так как контракт кипера истекает следующим летом, "Шахтер", вероятно, летом вынужден будет продать футболиста

В клубе при этом уже были довольны работой Дмитрия Ризныка на тренировках до травмы – в некоторых аспектах его считают даже сильнее Трубина.

Напомним, что в текущем сезоне Анатолий провел за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов и в 12 матчах отстоял "на ноль".