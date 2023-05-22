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Металлист 1925 ждет дерби Слобожанщины с Факелом, Рух - открытия филиала академии клуба в Белгороде. ФОТО

Премьер-лига
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Украинские клубы отреагировали на события в Белгородской области

Металлист 1925 ждет дерби Слобожанщины с Факелом, Рух - открытия филиала академии клуба в Белгороде. ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Пара клубов УПЛ отреагировали на информацию, что "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" начали освобождать населенные пункты в Белгородской области в РФ.

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Так, "Металлист 1925" надеется на появлении еще одного дерби Слобожанщины.

"Кажется, скоро в УПЛ будет еще одно дерби Слобожанщины?" – интеерсуются харьковчане в Твиттере.

Также клуб добавили хештеги #Белгород и #Салют (в Белгороде есть клуб "Салют", выступающий в 3-м дивизионе РФ).

А вот "Рух" ждет открытие новой академии клуба в Белгороде.

"Белгород! Совсем скоро – не пропусти! Грандиозное открытие нового филиала академии ФК "Рух", - создали коллаж СММ-щики львовского клуба.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) война с россией
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