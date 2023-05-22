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Днепр-1 - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр1 - Ворскла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "

Днепр-1 - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины вышел на финишную прямую. Каждой команде осталось сыграть по три матча, и у нас до сих пор нет ответа на главный вопрос: кто же станет чемпионом? Вполне возможно, что это будет "Днепр-1". Если он выиграет все оставшиеся до конца игры, то будет первым. Но двигаться нужно постепенно.

А первым из этих трех финалов будет матч против "Ворсклы" – соперника, еще не потерявшего теоретические шансы на топ-5. Полтавчане будут биться за свое место под солнцем.

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Матч 28-го тура УПЛ запланирован на среду, 24-е мая, в 13:00. Ужгород. Стадион "Авангард". Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН. Также можно смотреть на YouTube-канале FootballHab. Бесплатно и без регистрации.

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Ворскла
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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями матча в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Где смотреть футбол
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