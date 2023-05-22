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Минай – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Минай - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
В конце чемпионата борьба за чемпионство очень напряженная, но также горячо и в борьбе за выживание. Два аутсайдера, которые вылетять напрямую, уже, скорее всего, определены, а вот за право не играть переходные поединки сражаются сразу несколько коллективов. И "Минай" с "Рухом" – среди них.
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Это будет принципиальное и очень важное противостояние. Оно назначено не четверг, 25-го мая 2023-го года, в 13:00. Матч в прямом эфире покажет видеосервис Setanta Sports только на ОТТ-платформе.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за событиями на поле с помощью текстовой онлайн-трансляции. Ее проведет матч-центр UA-Футбол >>>
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