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Четыре игрока Шахтера тренировались по индивидуальной программе
Впереди два важнейших матча - против "Зари" и "Днепра-1"
Фото: shakhtar.com
Футболисты "Шахтера" начали подготовку к важнейшим матчам чемпионата Украины: на этой неделе дончане сыграют с ближайшими преследователями - "Зарей" и "Днепром-1".
В понедельник, 22 мая, "горняки" отработали тренировку на базе спортивного комплекса "Святошин". Сначала Игорь Йовичевич и его ассистенты провели теоретическое занятие, после чего работа продолжилась на футбольном газоне. Игроков ждали тщательная разминка с несколькими станциями, упражнения на точность передач с перемещением по полю, тактические задачи и двусторонка.
По индивидуальной программе работали Марьян Швед, Дмитрий Ризнык, Иван Петряк и Марьян Фарина.
Матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится уже в эту среду, 24 мая, в Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Начало в 17:00.
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