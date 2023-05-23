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Четыре игрока Шахтера тренировались по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Впереди два важнейших матча - против "Зари" и "Днепра-1"

Четыре игрока Шахтера тренировались по индивидуальной программе

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Футболисты "Шахтера" начали подготовку к важнейшим матчам чемпионата Украины: на этой неделе дончане сыграют с ближайшими преследователями - "Зарей" и "Днепром-1".

В понедельник, 22 мая, "горняки" отработали тренировку на базе спортивного комплекса "Святошин". Сначала Игорь Йовичевич и его ассистенты провели теоретическое занятие, после чего работа продолжилась на футбольном газоне. Игроков ждали тщательная разминка с несколькими станциями, упражнения на точность передач с перемещением по полю, тактические задачи и двусторонка.

По индивидуальной программе работали Марьян Швед, Дмитрий Ризнык, Иван Петряк и Марьян Фарина.

Матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится уже в эту среду, 24 мая, в Киеве на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского. Начало в 17:00.

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В статье: Иван Петряк Шахтер (Донецк) Марьян Швед Дмитрий Ризнык
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Источник:
shakhtar.com

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