Большинство читателей тг-канала UA-Футбол убеждены, что чемпионом УПЛ станет Шахтер

UA-Футбол на своем канале в Телеграм запустил опрос по итогам чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. На выбор было дано шесть вариантов со всеми возможными комбинациями финиша первой тройки.

Напомним, что за три тура до финиша "Шахтер" лидирует с 66 очками. "Днепр-1" отстает на два балла, "Заря" от горняков на пять. Уже в среду "Заря" сыграет с "Шахтером", а "Днепр-1" с "Ворсклой".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 2 СК Днепр-1 27 20 4 3 59-22 +37 64 3 Заря 27 19 4 4 59-28 +31 61

В 29-м туре состоится матчи "Днепр-1" – "Шахтер" и "Александрия" – "Заря", а в последнем туре "Шахтер" приедет в гости к "Ворскле", "Днепр-1" сыграет с "Кривбассом" , а "Заря" встретится с "Минаем" на выезде.

Участие в опросе приняли более 1550 подписчиков канала (по состоянию на 8:30 вторника). В то, что "Шахтер" в итоге не отдаст лидерство, верят почти 64% опрашиваемых. Почти 27% все еще уверены, что "Днепр-1" сможет опередить горняков. А вот в чемпионство "Заре" верят всего 9%.

Ровно половина принявших участие в опросе убеждены, что итоговая тройка УПЛ будет выглядеть так, как есть сейчас – то есть "Шахтер" будет первым, "Днепр-1" - вторым, а "Заря" получит бронзу. Достаточно высокий процент – 14 – имеет вариант, при котором на втором месте финиширует "Заря", а "Днепр-1" опустится на третье место.

Опрос не является социологическим исследованием, а лишь отражает взгляды подписчиков ТГ-канала UA-Футбол.