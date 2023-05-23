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Большинство читателей тг-канала UA-Футбол убеждены, что чемпионом УПЛ станет Шахтер
Оцениваем настроения перед финишной прямой чемпионата Украины
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
UA-Футбол на своем канале в Телеграм запустил опрос по итогам чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги. На выбор было дано шесть вариантов со всеми возможными комбинациями финиша первой тройки.
Напомним, что за три тура до финиша "Шахтер" лидирует с 66 очками. "Днепр-1" отстает на два балла, "Заря" от горняков на пять. Уже в среду "Заря" сыграет с "Шахтером", а "Днепр-1" с "Ворсклой".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|27
|20
|6
|1
|62-19
|+43
|66
|2
|СК Днепр-1
|27
|20
|4
|3
|59-22
|+37
|64
|3
|Заря
|27
|19
|4
|4
|59-28
|+31
|61
В 29-м туре состоится матчи "Днепр-1" – "Шахтер" и "Александрия" – "Заря", а в последнем туре "Шахтер" приедет в гости к "Ворскле", "Днепр-1" сыграет с "Кривбассом" , а "Заря" встретится с "Минаем" на выезде.
Участие в опросе приняли более 1550 подписчиков канала (по состоянию на 8:30 вторника). В то, что "Шахтер" в итоге не отдаст лидерство, верят почти 64% опрашиваемых. Почти 27% все еще уверены, что "Днепр-1" сможет опередить горняков. А вот в чемпионство "Заре" верят всего 9%.
Ровно половина принявших участие в опросе убеждены, что итоговая тройка УПЛ будет выглядеть так, как есть сейчас – то есть "Шахтер" будет первым, "Днепр-1" - вторым, а "Заря" получит бронзу. Достаточно высокий процент – 14 – имеет вариант, при котором на втором месте финиширует "Заря", а "Днепр-1" опустится на третье место.
- Принять участие в опросе можно здесь >>>
Опрос не является социологическим исследованием, а лишь отражает взгляды подписчиков ТГ-канала UA-Футбол.
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