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Вратарь Зари: Волнения перед игрой с Шахтером нет. Я верю в нашу команду
Александр Сапутин - о предстоящем матче УПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
19-летний голкипер "Зари" Александр Сапутин поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Шахтером" в рамках 28-го тура УПЛ.
— В среду у "Зари" будет бой с "Шахтером" за Лигу чемпионов или за золотые медали?
— Будет такая же игра, как и сегодня (в субботу с "Ингульцом" - прим). Мы должны побеждать в среду.
— Волнение перед матчем с "горняками" есть?
— Нет. Я верю в себя и в нашу команду.
— Общаешься ли ты с кем-то из донецкой команды?
— Недавно виделся с Егором Назариной. Тепло пообщались с нашим бывшим футболистом, который в сентябре перешел в "Шахтер", - рассказал Сапутин.
Напомним, матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в среду, 24 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
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