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Вратарь Зари: Волнения перед игрой с Шахтером нет. Я верю в нашу команду

Премьер-лига
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Александр Сапутин - о предстоящем матче УПЛ

Вратарь Зари: Волнения перед игрой с Шахтером нет. Я верю в нашу команду

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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19-летний голкипер "Зари" Александр Сапутин поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Шахтером" в рамках 28-го тура УПЛ.

— В среду у "Зари" будет бой с "Шахтером" за Лигу чемпионов или за золотые медали?

— Будет такая же игра, как и сегодня (в субботу с "Ингульцом" - прим). Мы должны побеждать в среду.

— Волнение перед матчем с "горняками" есть?

— Нет. Я верю в себя и в нашу команду.

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— Общаешься ли ты с кем-то из донецкой команды?

— Недавно виделся с Егором Назариной. Тепло пообщались с нашим бывшим футболистом, который в сентябре перешел в "Шахтер", - рассказал Сапутин.

Напомним, матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в среду, 24 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
Sport Arena

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