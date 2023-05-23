Вратарь Зари: Волнения перед игрой с Шахтером нет. Я верю в нашу команду

19-летний голкипер "Зари" Александр Сапутин поделился ожиданиями от предстоящей игры с "Шахтером" в рамках 28-го тура УПЛ.

— В среду у "Зари" будет бой с "Шахтером" за Лигу чемпионов или за золотые медали?

— Будет такая же игра, как и сегодня (в субботу с "Ингульцом" - прим). Мы должны побеждать в среду.

— Волнение перед матчем с "горняками" есть?

— Нет. Я верю в себя и в нашу команду.

— Общаешься ли ты с кем-то из донецкой команды?

— Недавно виделся с Егором Назариной. Тепло пообщались с нашим бывшим футболистом, который в сентябре перешел в "Шахтер", - рассказал Сапутин.

Напомним, матч 28-го тура УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится в среду, 24 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.