Иван Нестеренко: У Скрипника футбол непростой и требует больше времени

Воспитанник школы запорожского "Металлурга" Иван Нестеренко уже третий год играет за "Ворсклу". Эпизодические появления за первую команду в предыдущих сезонах тяжело принимать во внимание. А вот этот чемпионат может стать для 19-летнего футболиста переломным. Тренерский штаб Виктора Скрипника открыл у Ивана способности к новой позиции и постоянно привлекает к матчам основы. Знакомим вас с игроком, который вполне возможно в среду вместе с партнерами попытается остановить "Днепр-1".

- Иван, неделю назад ты впервые вышел в стартовом составе в матче УПЛ (в игре против "Львова", "Ворскла" победила 2:0). Для тебя это веха?

- Да. Два-три года назад даже подумать не мог, что окажусь на этом уровне. Мечтал - да, но не ожидал. После выпуска из школы запорожского "Металлурга" играл за "Металлург-2" в аматорском чемпионате. Так что такой прогресс для меня очень приятен и даже неожидан.

- Может, выступления среди любителей стали мотивационным толчком - больше никогда туда не возвращаться?

- Может быть (улыбается)

- Знал заранее, что выйдешь в старте?

- Нет. Никто ничего не говорил, намеков не было. Узнал прямо на установке за 3 часа до игры. Успел набрать родителей, чтобы случайно не упустили дебют. Был очень-очень рад. Конечно, волнение тоже было, но когда начали играть, то уже не нервничал. Скорости в УПЛ заметно отличаются от чемпионата U19.

- Как сам оцениваешь свое выступление и что сказал тренер?

- В общем по своим ощущениям сыграл неплохо. Но был страх ошибиться, поэтому часто выбирал самое простое решение. На это обратил внимание и главный тренер. Сказал, что во многих моментах нужно было сыграть смелее.

- В следующем матче против "Кривбасса" ты остался в запасе. Но твой конкурент Евгений Павлюк перебрал желтые карточки и с "Днепром-1" в среду не сыграет. Готовишься к появлению в старте?

- Я думаю об этом и делаю все от себя зависящее. Футбол, тренировка, подготовка занимают все мои мысли. Но решает только тренер.

- Ты раньше играл на позиции центрального полузащитника, но ближе к чужим воротам. Так называемая "восьмерка". Но в этом сезоне тебя переквалифицировали в опорного хавбека.

- Это началось с приходом новых тренеров в "Ворсклу". За "дубль" я начинал сезон атакующим хавом. Но однажды по разным причинам у нас не было опорного и меня поставили на эту позицию. Наверное, получилось неплохо, потому что после этого во всех матчах за молодежный состав меня выпускали только там. Да и тренер первой команды видит меня на этой позиции.

- Почему в тебе увидели талант к этому амплуа? Хорошо играешь в отборе?

- Не скажу, что я даже супер играю в отборе. У Виктора Анатольевича к футболистам этого амплуа серьезные требования по работе с мячом. Надо постоянно быть открытым для партнеров, создавать вариант для паса. Видение поля, умение разворачивать игру с фланга на фланг. Мне кажется, за эти качества меня пробуют на этой позиции.

- Какие еще особенности заметил в работе опорного хавбека?

- Очень много приходится бегать. Нужна выносливость. И постоянно должен предвидеть, что будет дальше. Получается умственная работа. Из негатива - почти перестал угрожать воротам, просто не оказываюсь у чужих ворот. Хотя забивать люблю, как и любой, наверное. Но в этом сезоне есть только один гол.

- Ты дебютировал в УПЛ еще при Юрии Максимове. Дважды выходил на замену на несколько минуты.

- Да. Хоть в первой команде сыграл немного, но Максимову благодарен. У меня был такой переход от молодежного футбола в профессиональную команду, он многим дается непросто. Даже тренироваться со взрослыми мне было очень полезным.

- Максимов неоднократно говорил, что чтобы понять силу футболиста, ему нужно самому сыграть с ним в квадрат.

- Да, Юрий Вильевич очень любит это упражнение. Нас было пятеро молодых игроков на тренировке с основой. Так он постоянно нас, молодых, собирал и играл с нами в квадрат.

- И что он, сильный в квадрате?

- Очень хороший.

- Ну поскольку ты при нем играл немного, то можно заключить, что ты его в квадрате не поразил.

- Наверное (смеется).

- Как тебе работается под руководством Скрипника?

- У Виктора Анатольевича столкнулся с упражнениями, которых раньше никогда не видел. Интересно, нужно много думать, чтобы правильно их выполнить. Честно говоря, когда только начинал с ним работать, то многое не понимал. Большой упор на игре без мяча, это для него очень важно. Нравится, что Виктор Анатольевич заточен на атаку, постоянно призывает смотреть вперед, открываться между линиями. Сейчас первая команда отошла от схемы с ромбом в полузащите, но в "дубле" она остается. По моему мнению, эта расстановка, если ее доточить, дает большое пространство для атакующего футбола.

- Математические шансы попасть в еврокубки еще есть. Верите ли вы, что можете стать пятыми?

- Пока есть надежда, будем ею жить и делать все от себя зависящее, это один из постулатов профессионального спорта. Еще сыграем с "Днепром-1", "Шахтером". Это очень интересные соперники, с которыми каждый особенно желает себя показать.

- Как думаешь, почему первые 2/3 сезона получились неудачными?

- Новый тренер, много изменений в команде произошло перед сезоном. Иногда удается быстро адаптироваться, а бывает и так. Сильных игроков в "Ворскле" много, но не хватило сыгранности. У нашего тренера такой футбол, что нужно время, чтобы адаптироваться к его требованиям. Но если научиться все делать как следует, то это очень эффективная тактика.

- Неприятный вопрос: как ваш "дубль" умудрился проиграть "Динамо 3:4, выигрывая 3:0 после первого тайма?"

- Очень неприятные воспоминания об этом матче. Сейчас уже отпустило, но первые несколько дней воспоминания об этом матче висели тяжелым грузом. Думаю, просто расслабились. Вышли на второй тайм с мыслями, что дело сделано. Будет уроком, который, надеюсь, больше не пригодится.

- Если вдруг "Ворскла" сменит вектор и перейдет на игру собственными воспитанниками, команда сможет удержать нынешние позиции?

- Я здесь не могу быть объективным, но мне кажется, что да. В "Ворскле" очень талантливая молодежь. Дмитрий Черныш, Илья Крупский, Данил Хрипчук давно тренируются с первой командой. Чтобы появилась уверенность, нужно играть. Тогда можно адаптироваться к новому уровню и ставить цели.

- Скоро завершение сезона. Строишь планы на будущее?

- У меня контракт с "Ворсклой" еще на два года. Очень хочу завоевать место в стартовом составе, хочу играть как можно больше. Также хотелось бы снова попасть на карандаш тренерам молодежной сборной. В свое время вызывался в сборную U18, но в официальных матчах сыграть не удалось.

- Думаешь, реально?

- Мне кажется, что все реально. Смотрю матчи АПЛ и мечтаю когда-нибудь играть там. То, как играл "Ман Сити" против "Реала"... Хочется когда-нибудь дорасти хотя бы примерно до такого уровня. Если полностью посвящаешь себя любимому делу, то обязательно добьешься целей. У меня такой подход.

- Если говорить о более краткосрочных планах… Отпуск планируешь?

- Да. Из Португалии приедет моя девушка, встретимся с ней где-нибудь на западе Украины. Благодарен за поддержку ей и своим родителям. Собственно, благодаря папе я и стал футболистом. Он со мной с самого детства занимался без помощи других. Затем отвел в секцию и даже сейчас, когда видимся в отпуске, он обязательно готовит какую-то программу тренировок.

- Напоследок, ты раньше был с длинными волосами. Почему "укоротился"?

- Да как-то так решил. Шутки по теме прически были, но пришел к этому сам, не под давлением шутников. И во время игры тоже не мешали. Но если ошибешься, то обязательно кто-то скажет, что волосы мешали. Поэтому нивелировал этот довод.