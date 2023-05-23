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Два бразильца покинули ФК Львов – Источник
Клуб практически прекратил существование
Фото: ФК Львів
Два бразильских легионера - полузащитник Леонардо Антонио и защитник Игор Габриэль покинули ФК "Львов". Об этом утверждает Sport Arena.
В ближайшее время клуб объявит об их уходе.
Игроки присоединились ко львовскому клубу в феврале текущего года. На счету 25-летнего Антонио 5 матчей. 24-летний Габриэль отыграл в 11 поединках. Оба исполнителя результативными действиями не отличались.
Ранее сообщалось, что "Львов" прекратит свое существование, клуб с 1 июня перестанет выплачивать заработную плату. Футболистов уже попросили забрать все вещи с клубных баз. Также в СМИ была информация, что "Львов" задолжал игрокам часть зарплаты за апрель.
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