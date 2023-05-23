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Заря - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 24-е мая 2023

Заря - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Центральный матч 28-го тура и один из самых важных в контексте борьбы за титул чемпиона пройдет в среду. В Киеве "Заря" примет "Шахтер". Первые, несмотря на скепсис многих, уверенно проводят весну и имеют шансы не только попасть в топ-2, но даже выиграть титул. Правда для этого нужно обязательно побеждать в среду.

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"Горняки" же достаточно долго и уверенно идут в качестве лидера УПЛ, однако любая потеря и стабильность "Днепра-1" скинет команду Йовичевича с пьедестала. А потому важность матча среды переоценить очень сложно.

Смотрите матч 28-го тура УПЛ в среду, 24-го мая. Начало игры в 17:00. Трансляция будет доступна на канале "2+2", а также на Youtube-канале "Football Hub".

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Трансляція матчу Зоря - Шахтар
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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