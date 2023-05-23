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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 30-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

По регламенту все игры пройдут в один день и одно время

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 30-го тура

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ сезона-2022/23.

30-й ТУР

4 июня (воскресенье)

"Верес" — "Ингулец" 15:00

"Ворскла" — "Шахтер" 15:00

"Днепр-1" — "Кривбасс" 15:00

"Колос" — "Львов" 15:00

"Металлист 1925" — "Динамо" 15:00

"Металлист" — "Черноморец" 15:00

"Минай" — "Заря" 15:00

"Рух" — "Александрия" 15:00

По Регламенту, все матчи 30-го тура должны начинаться в один день и одно время.

Но в случае, если отдельные матчи (или матч) не могут непосредственно повлиять на результаты и турнирное положение других команд, Дирекция может принять решение о проведении поединка в другой день и время относительно других матчей 30 тура.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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alexrico11 (Кривий Ріг)
23.05.2023 в 15:54
А що з повітряними тривогами? Одночасно будуть припиняти всі матчі?
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