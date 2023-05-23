УПЛ утвердила даты и время начала матчей 30-го тура

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ сезона-2022/23.

30-й ТУР

4 июня (воскресенье)

"Верес" — "Ингулец" 15:00

"Ворскла" — "Шахтер" 15:00

"Днепр-1" — "Кривбасс" 15:00

"Колос" — "Львов" 15:00

"Металлист 1925" — "Динамо" 15:00

"Металлист" — "Черноморец" 15:00

"Минай" — "Заря" 15:00

"Рух" — "Александрия" 15:00

По Регламенту, все матчи 30-го тура должны начинаться в один день и одно время.

Но в случае, если отдельные матчи (или матч) не могут непосредственно повлиять на результаты и турнирное положение других команд, Дирекция может принять решение о проведении поединка в другой день и время относительно других матчей 30 тура.