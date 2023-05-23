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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 30-го тура
По регламенту все игры пройдут в один день и одно время
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей последнего, 30-го тура УПЛ сезона-2022/23.
30-й ТУР
4 июня (воскресенье)
"Верес" — "Ингулец" 15:00
"Ворскла" — "Шахтер" 15:00
"Днепр-1" — "Кривбасс" 15:00
"Колос" — "Львов" 15:00
"Металлист 1925" — "Динамо" 15:00
"Металлист" — "Черноморец" 15:00
"Минай" — "Заря" 15:00
"Рух" — "Александрия" 15:00
По Регламенту, все матчи 30-го тура должны начинаться в один день и одно время.
Но в случае, если отдельные матчи (или матч) не могут непосредственно повлиять на результаты и турнирное положение других команд, Дирекция может принять решение о проведении поединка в другой день и время относительно других матчей 30 тура.
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