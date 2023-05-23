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Заря - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: ФК Шахтар
Луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" встретятся в рамках центрального матча 28-го тура УПЛ. Обе команды так или иначе находятся в чемпионской гонке, однако если для номинальных хозяев золото - это мечта, похожая на сказку, то для гостей - ближайшая цель, которую нужно обязательно выполнить. Любой другой исход, поговаривают, может даже стоит тренерского места для Игоря Йовичевича.
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"Заря" 17:00 "Шахтер"
VBET-лига. 28-й тур
24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Трансляция: канал "2+2+
Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
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