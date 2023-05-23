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Колос - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Динамо", украинская Премьер-лига, 24-е мая 2023

Колос - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре киевское "Динамо" провело, вероятно, лучший матч в сезоне, забив пять голов на выезде "Александрии". Это отличный результат, который уже не имеет особого значение. Столичный клуб вряд ли отыграет минус восемь от "Зари", а потому последние три тура для них станут банальным завершением тяжелого сезона.

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Со схожими мыслями к поединку подходит и "Колос". Да, неделю назад коллектив Вышняка показал зубы против "Днепра-1", однако все равно проиграл. Весной верилось, что ковалевцы навяжут борьбу за еврокубки, однако после нескольких интересных игр, начался затяжной спад.

Смотрите матч 28-го тура УПЛ в среду, 24-го мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Динамо" на UA-Футбол>>

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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