Колос - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ

В прошлом туре киевское "Динамо" провело, вероятно, лучший матч в сезоне, забив пять голов на выезде "Александрии". Это отличный результат, который уже не имеет особого значение. Столичный клуб вряд ли отыграет минус восемь от "Зари", а потому последние три тура для них станут банальным завершением тяжелого сезона.

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Со схожими мыслями к поединку подходит и "Колос". Да, неделю назад коллектив Вышняка показал зубы против "Днепра-1", однако все равно проиграл. Весной верилось, что ковалевцы навяжут борьбу за еврокубки, однако после нескольких интересных игр, начался затяжной спад.

Смотрите матч 28-го тура УПЛ в среду, 24-го мая. Начало игры в 13:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", а также на ОТТ-платформе "Setanta Sports" и Youtube-канале "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Колос - Динамо Смотреть трансляцию