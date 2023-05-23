Клубы УПЛ склоняются к созданию ОТТ-платформы УПЛ-ТВ, - СМИ

Сегодня, 23 мая, в Доме футбола проходило заседание представителей клубов УПЛ .

Одной из тем для обсуждения были трансляции матчей Лиги в следующих сезонах.

Как и предполагалось ранее, на данный момент рассматриваются два варианта с трансляциями.

Первый – основание собственной ОТТ-платформы "УПЛ-ТВ", владельцами которой станут сами клубы. В 6 пунктах расписаны детали, в том числе по работе с поставщиками, цели проекта, кастомизация платформы и проведение тендера на производство.

Второй – продажа медиа-прав украинским и/или иностранным компаниям. В 5 пунктах описаны детали создания пакетов прав, проведения тендера и заключения соответствующих контрактов.

Отмечается, что автором идеи "УПЛ-ТВ" является директор департамента по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов.

По данным источника, клубы придерживаются концепции создания единого продукта, то есть первого варианта. Однако здесь встает не менее актуальный вопрос не только создания продукта, но и реализации прав на него.