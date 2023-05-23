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Клубы УПЛ склоняются к созданию ОТТ-платформы УПЛ-ТВ, - СМИ
В Доме футбола сегодня обсуждали и очередные попытки создать телепул
Фото: Александр Приходько
Сегодня, 23 мая, в Доме футбола проходило заседание представителей клубов
Одной из тем для обсуждения были трансляции матчей Лиги в следующих сезонах.
Как и предполагалось ранее, на данный момент рассматриваются два варианта с трансляциями.
Первый – основание собственной ОТТ-платформы "УПЛ-ТВ", владельцами которой станут сами клубы. В 6 пунктах расписаны детали, в том числе по работе с поставщиками, цели проекта, кастомизация платформы и проведение тендера на производство.
Второй – продажа медиа-прав украинским и/или иностранным компаниям. В 5 пунктах описаны детали создания пакетов прав, проведения тендера и заключения соответствующих контрактов.
Отмечается, что автором идеи "УПЛ-ТВ" является директор департамента по стратегическому развитию и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов.
По данным источника, клубы придерживаются концепции создания единого продукта, то есть первого варианта. Однако здесь встает не менее актуальный вопрос не только создания продукта, но и реализации прав на него.
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