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Setanta предложила 6 млн долларов за сезон 2023/2024. Клубы хотят свою платформу УПЛ-ТВ

Премьер-лига
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Что из этого всего выйдет - пока что не очень понятно

Setanta предложила 6 млн долларов за сезон 2023/2024. Клубы хотят свою платформу УПЛ-ТВ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 23 мая, в Доме футбола проходило заседание представителей клубов УПЛ.

Одной из тем для обсуждения были трансляции матчей Лиги в следующих сезонах.

О том, к чему пришли клубы в этом вопросе, пишет ТаТоТаке.

Как сообщает источник, "Setanta" предложила 6 млн долларов на сезон 2023/2024 при сохранении или создании единого телепула. Это предложение не нашло единодушного согласия со стороны всех клубов. В частности, против высказался владелец "Зари" Евгений Геллер, который сказал, что выступает за телепул, но против того, чтобы их матчи транслировались на любых внешних платформах. При этом Геллер был одним из самых активных сторонников идеи "Шахтера" по созданию собственной ОТТ-платформы и реализации телеправ клубами.

Читайте такжеSetanta: Переговоры с клубами – компетенция лиги. Мы вели переговоры с УПЛ и не имели конфронтации с клубами.

По итогам встречи, представителями клубов было поручено руководству УПЛ в течение 10-дневного срока сформировать и презентовать коммерческое предложение по единому телепулу на основе собственной ОТТ-платформы.

Также по словам большинства представителей клубов, "почувствовалось коллективное, единодушное желание двигаться в едином направлении".

Однако при этом, почти у всех есть клубов есть много вопросов по поводу реализации этого плана и возможности успеть в очень сжатый период до начала следующего сезона.

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В статье: Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
ТаТоТаке

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