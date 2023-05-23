Чемпионство в УПЛ: если верить в разговоры о стимулировании…

Сезон-2022/23 наверняка войдет в историю украинского футбола как один из самых интригующих и богатых на сюрпризы. Стоить лишь бросить беглый взгляд на текущую турнирную таблицу УПЛ, как становится ясно: в трех оставшихся турах командам предстоит решать задачу с пятью неизвестными. Речь идет о том, кто именно станет чемпионом, кому достанутся два других комплекта медалей, кто займет пятое "еврокубковое" место, кто станет вторым вслед за "Львовом" неудачником элиты и какая пара коллективов вынуждена будет играть переходные матчи за право сохранить прописку в классе сильнейших.

Чем ближе к финишу, тем больше напряжение нарастает на разных этажах таблицы. Особенно активно обсуждается вопрос о шансах той или другой команды выиграть золотые награды. По мнению большинства специалистов, основная борьба развернется между донецким "Шахтером" и днепровским "Днепром-1". Как заочная, так и очная.

За три тура до окончания чемпионата корреспондент UA-Футбол пообщался с пятью известными в прошлом футболистами, которые за период своей карьеры успели поиграть за главные команды как Донецка, так и Днепропетровска. Ими стали представители разных поколений – блиставший в 70-80-х годах Николай Федоренко, проявившие себя в 90-х и 2000-х Сергей Нагорняк, Олег Шелаев, Владимир Езерский и выступавший на высоком уровне на протяжении двух предыдущих десятилетий Артем Федецкий. Каждый из них поделился своими мыслями по поводу борьбы за чемпионство.

Николай Федоренко: - Считаю, что в ближайшую среду "Днепр-1" наберет три очка, а затем в следующем туре в очном поединке с "Шахтером" и будет решаться судьба чемпионства. Тут все просто: золото выиграет одна из этих команд, третье же место достанется луганской "Заре". Честно говоря, испытываю симпатии в отношении "Шахтера". Что же касается команды из Днепра, то это вовсе не тот "Днепр", который был в бытность мою игроком и тренером, и который выигрывал чемпионское звание в союзном футболе в 1983-м и 1988-м годах. Нынешний СК "Днепр-1" хоть и хорошая команда, но суррогатная. Ну кто сейчас за нее болеет в Днепре? Все прекрасно понимают, что это не "тот" "Днепр", поэтому и нет никакого ажиотажа вокруг него. Название осталось, а команда не та.

Сергей Нагорняк: - Очень многое будет зависеть от завтрашнего матча в Киеве, где "Шахтер" встретится с "Зарей". Пока что лидирующие в таблице горняки имеют два очка преимущества над идущим вторым "Днепром-1". Но и "Заря" серьезный конкурент. Как по мне, сегодня в нашем чемпионате это самая "играющая" команда, она показывает наиболее содержательный футбол. Неужели луганчан в их притязаниях на высокое место уже не учитываете? Что касается "Шахтера", то после Нового года он выглядит не настолько уверенно, как раньше. Это можно говорить и о "Днепре-1", который на данном отрезке отличается психологией. В минувшем туре днепряне обыграли "Колос" на 94-й минуте, а перед этим сыграли вничью с "Александрией". Если еще верить в разговоры о стимулировании, то и это идет в плюс. Что и говорить, финиш чемпионата обещает быть интересным. Давненько такого в нашем футболе не было. Если же предположить, что "Заря" выиграет у "Шахтера", то и у нее появляется шанс стать чемпионом. Знаете, давно такой математики по части борьбы за золотые медали в нашем чемпионате не было. Я даже не берусь что-либо прогнозировать, так как картина может меняться после каждого тура. Если исходить из календаря оставшихся игр, то сложнее всего придется "Шахтеру" - после поединка с "Зарей" ему предстоит встретиться с тем же "Днепром-1", а в заключительном туре с полтавской "Ворсклой". Что касается "Днепра-1", то эта команда может собраться и настроиться должным образом на ключевую игру против "Шахтера".

Олег Шелаев: - Шансы у "Шахтера" и "Днепра-1" равные. Полагаю, что все будет зависеть лишь от очной встречи этих команд через тур, в ближайший уик-энд. Если оценивать их выступления в нынешнем чемпионате, то первый круг более уверенно провел "Днепр-1", а второй – "Шахтер". После еврокубковых матчей, особенно когда стартовала весенняя часть чемпионата, горняки считались уверенным фаворитом.

Владимир Езерский: - Очень приятно, что в украинской Премьер-лиге появилась третья сила в лице СК "Днепр-1". Мы видим, что сейчас наш чемпионат отличается непредсказуемостью – как в нижней, так и в верхней частях турнирной таблицы ведется напряженная борьба. Это радует, и по спортивной части за ним интересно наблюдать. Хотелось бы лишь, чтобы поменьше было околофутбольных событий. А что касается шансов "Шахтера" и "Днепра-1", то я думаю, что судьба золотых медалей решится в их личной встрече.

Артем Федецкий: - К нынешней днепровской команде я отношения не имею, ведь играл я в другом клубе. Скажу свое мнение: у меня до сих пор болит рана по поводу "того" "Днепра" - настоящего, который в одночасье исчез с футбольной карты Украины. Что же касается "Днепра-1", то за ним, честно говоря, следить мне не интересно. А насчет нынешнего соперничества в чемпионате, то свое предпочтение однозначно отдаю "Шахтеру". Мой прогноз: именно донецкая команда станет чемпионом. Я за нее болею, так как она мне очень импонирует. "Шахтер" - молодая команда с хорошим и амбициозным наставником (Игором Йовичевичем – прим. В.К.). В ней раскрылось много классных украинских футболистов, поэтому и хочу, чтобы "Шахтер" стал чемпионом Украины.