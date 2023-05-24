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Где будет задействован VAR? Известны судейские назначения на 28-й тур УПЛ
Система видеоповторов будет работать на двух поединках
Фото: Александр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 28-го тура УПЛ сезона-2022/2023.
28-й тур
24.05.2023
"Колос" - "Динамо". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Днепр-1" - "Ворскла". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00 Арбитр - Козик Я.В. (Мукачево), Арбитр VAR - Арановский Е.А. (Хмельницкий),
"Верес" - "Александрия". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов),
"Заря" - "Шахтер". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 17.00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),
25.05.2023
"Минай" - "Рух". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Ингулец" - "Металлист 1925". Петрово. Стадион "Ингулец". 14.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр),
"Львов" - "Черноморец". Львов. Стадион "СКИФ". 14.00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
"Кривбасс" - "Металлист". Кривой Рог. СК "Горняк". 15.00. Арбитр - Дердо А.В. (Черноморск).
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