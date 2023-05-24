  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Где будет задействован VAR? Известны судейские назначения на 28-й тур УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Где будет задействован VAR? Известны судейские назначения на 28-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Система видеоповторов будет работать на двух поединках

Где будет задействован VAR? Известны судейские назначения на 28-й тур УПЛ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 28-го тура УПЛ сезона-2022/2023.

28-й тур

24.05.2023

"Колос" - "Динамо". Ковалевка. Стадион "Колос". 13.00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Днепр-1" - "Ворскла". Ужгород. Стадион "Авангард". 13.00 Арбитр - Козик Я.В. (Мукачево), Арбитр VAR - Арановский Е.А. (Хмельницкий),

"Верес" - "Александрия". Ровно. Стадион "Авангард". 15.00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов),

"Заря" - "Шахтер". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 17.00. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.),

25.05.2023

"Минай" - "Рух". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Ингулец" - "Металлист 1925". Петрово. Стадион "Ингулец". 14.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр),

"Львов" - "Черноморец". Львов. Стадион "СКИФ". 14.00. Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Кривбасс" - "Металлист". Кривой Рог. СК "Горняк". 15.00. Арбитр - Дердо А.В. (Черноморск).

По теме
yellow-arrow
Заря - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 мая 2023
yellow-arrow
"Возможно, мы немного нарушали правила". Шевчук - о зрителях на матчах Вереса
yellow-arrow
Взгляд из Кракова. Коноплянка о шансах Шахтера и Днепра-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде