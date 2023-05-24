Шахтеру исполнилось 87 лет

Сегодня "Шахтер" отмечает свой День рождения - 87 лет со дня основания. 24 мая 1936 года тогдашний "Стахановец" провел свой первый официальный матч в первенстве СССР, встретившись на выезде с казанским "Динамо". Именно с этого момента начинает свое исчисление история донецкого клуба.

Первый и исторический гол за команду угольщиков Донбасса в тот день забил Федор Манов, а уже в 1938 году "горняки" получили право выступать в группе сильнейших.

За время независимости "горняки" 13 раз становились чемпионом Украины, выиграли 13 национальных Кубков и 9 Суперкубков страны, одержали самую большую победу современного украинского футбола - завоевали Кубок УЕФА (2009).

На сегодняшний день "Шахтер" является ведущим клубом Украины, постоянным участником Лиги чемпионов УЕФА, командой, которую знают и уважают во всем футбольном мире.