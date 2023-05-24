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Днепр-1 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Ворскла: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Днепр-1 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вот и пришла пора решающих матчей в УПЛ. "Днепр-1" – хозяин своей судьбы, но это же может говорить и по меньшей мере один его конкурент. В этом туре днепряне имеют стопроцентный шанс укрепить свои позиции либо в отношении "Зари", либо в отношении "Шахтера" (либо в отношении обоих), играющих между собой. Для этого нужно победить "Ворсклу".

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Полтава еще сохраняет математические шансы Лиги конференций. Для этого обязательно нужно не проигрывать "Днепру-1". Матч 28-го тура состоится в среду, 24-го мая, в 13:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Ярослав Козик; арбитр ВАА - Евгений Арановский

"Днепр-1" 13:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Ворскла
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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
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