Днепр-1 - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Вот и пришла пора решающих матчей в УПЛ. "Днепр-1" – хозяин своей судьбы, но это же может говорить и по меньшей мере один его конкурент. В этом туре днепряне имеют стопроцентный шанс укрепить свои позиции либо в отношении "Зари", либо в отношении "Шахтера" (либо в отношении обоих), играющих между собой. Для этого нужно победить "Ворсклу".

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Полтава еще сохраняет математические шансы Лиги конференций. Для этого обязательно нужно не проигрывать "Днепру-1". Матч 28-го тура состоится в среду, 24-го мая, в 13:00. Прямая онлайн видеотрансляция – на телеканале УНИАН и YouTube канале FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Ярослав Козик; арбитр ВАА - Евгений Арановский

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab