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Взгляд из Кракова. Коноплянка о шансах Шахтера и Днепра-1

Премьер-лига
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Один из экс-игроков "Днепра" и "Шахтера" держит руку на пульсе событий в УПЛ

Взгляд из Кракова. Коноплянка о шансах Шахтера и Днепра-1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский легионер польской "Краковии" Евгений Коноплянка поделился с корреспондентом UA-Футбол своими мыслями по поводу борьбы за золотые награды в нашем чемпионате.

"Шансы у "Днепра-1" хорошие, так как у "Шахтера" по календарю игры немного тяжелее, - сказал он. - Но мое мнение, что чемпионат выиграет донецкая команда, так как немаловажную роль играет опыт футболистов. Что касается очной дуели, то против "Шахтера" "Днепру-1" нужно играть не боясь, стараться взять три очка. Только тогда у днепрян могут быть шансы (на чемпионство), потому что затем, думаю, "Днепр-1" может потерять очки".

Напомним, в 28-м туре УПЛ "Шахтер" играет на выезде с "Зарей", "Днепр-1" будет принимать "Ворсклу". А уже в 29-м туре "Шахтер" и "Днепр-1" сойдутся в очном поединке. Разрыв между командами составляет 2 очка.

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В статье: Евгений Коноплянка
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