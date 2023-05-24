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"Возможно, мы немного нарушали правила". Шевчук - о зрителях на матчах Вереса

Премьер-лига
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Ровенский клуб стремится, чтобы на трибунах были болельщики

"Возможно, мы немного нарушали правила". Шевчук - о зрителях на матчах Вереса

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Вице-президент "Вереса" Вячеслав Шевчук рассказал о заседании клубов УПЛ и ответил на вопросы о допуске болельщиков на домашние матчи.

– Я во второй раз присутствую на такой встрече. Скажу так – очень хорошо пообщался, конструктивна была встреча. Каждый игрок нашей лиги высказался. Должны за короткое время принять решение, как дальше двигаться.

– "Верес" – один из тех клубов, который настаивает и стремится, чтобы на трибунах были болельщики даже в такие сложные времена. Думаете ли вы, что в начале следующего сезона это уже будет легализовано?

– Как видите, в некоторых ложах много людей на матчах. Где-то, возможно, мы немного нарушали правила. Уверен, что с нового сезона это уже нужно смотреть по ситуации – нужно впускать болельщиков. Для кого мы играем в футбол? Для наших болельщиков, чтобы они приходили на стадионы и поддерживали нас.

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Театры работают, кинотеатры работают. Арена – это тоже театр. Зачем во время войны наш президент вкладывал свои собственные средства, чтобы достроить новый современный стадион в Ровно? Для того чтобы пришли зрители, – ответил Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
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