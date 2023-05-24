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Сабо: В последних играх Шахтер выглядит слабо

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Эксперт дал свой прогноз на центральный матч тура УПЛ

Сабо: В последних играх Шахтер выглядит слабо

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший тренер, а сейчас эксперт Йожеф поделился своими мыслями относительно центрального матча 28-го тура Заря - Шахтер.

"Ожидаю, что поединок "Зари" и "Шахтера" будет интересным, потому что команда Патрика ван Леувена сейчас на ходу. И вообще, я смотрю, что у луганской команды есть определенная легкость в игре, а это значит, что у них хорошо выстроен тренировочный процесс.

А насчет игроков и игры "Шахтера" стоит сказать, что в последнее время они какие-то не очень свежие, скажем так. Команда Йовичевича перестала бежать на исходе чемпионата. По-моему, в последних играх "Шахтер" выглядит слабо. Да, выиграют, но привычной игры "Шахтера" я не вижу.

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Хотя я сам еще месяц назад был уверен, что "Шахтер" выиграет чемпионат. Сейчас же именно игроки "Днепра-1" свежее выглядят, по моему субъективному мнению. Поэтому, далеко не факт, что "Шахтер" станет чемпионом. Золото могут завоевать и "Днепр-1", и "Заря".

Если же прогнозировать исход очного противостояния "Зари" и "Шахтера", то, думаю, либо дончане победят луганчан, либо наоборот. Ничьи не будет", - считает Сабо.

Напомним, матч 28-го УПЛ "Заря" - "Шахтер" состоится сегодня, 24 мая и начнется в 17:00.

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В статье: Заря (Луганск) Йожеф Сабо Шахтер (Донецк)
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