Сабо: В последних играх Шахтер выглядит слабо

Бывший тренер, а сейчас эксперт Йожеф поделился своими мыслями относительно центрального матча 28-го тура Заря - Шахтер.

"Ожидаю, что поединок "Зари" и "Шахтера" будет интересным, потому что команда Патрика ван Леувена сейчас на ходу. И вообще, я смотрю, что у луганской команды есть определенная легкость в игре, а это значит, что у них хорошо выстроен тренировочный процесс.

А насчет игроков и игры "Шахтера" стоит сказать, что в последнее время они какие-то не очень свежие, скажем так. Команда Йовичевича перестала бежать на исходе чемпионата. По-моему, в последних играх "Шахтер" выглядит слабо. Да, выиграют, но привычной игры "Шахтера" я не вижу.