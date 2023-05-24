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Колос - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Колос - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" пытается удачно завершить неудачный для себя сезон. Коллектив Шовковского вряд ли запрыгнет в топ-3, при этом и четвертое место потерять не сможет. А потому нужно просто играть в свое удовольствие, как было неделю назад с "Александрией" (победа 5:1). Теперь же столичный клуб отправится в Ковалевку, где их будет ждать традиционно неуступчивый "Колос".

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"Колос" 13:00 "Динамо"

VBET-лига. 28-й тур
24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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Трансляція матчу Колос - Динамо
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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
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