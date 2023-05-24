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Колос - Динамо: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Фото: Олександр Приходько
Киевское "Динамо" пытается удачно завершить неудачный для себя сезон. Коллектив Шовковского вряд ли запрыгнет в топ-3, при этом и четвертое место потерять не сможет. А потому нужно просто играть в свое удовольствие, как было неделю назад с "Александрией" (победа 5:1). Теперь же столичный клуб отправится в Ковалевку, где их будет ждать традиционно неуступчивый "Колос".
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"Колос" 13:00 "Динамо"
VBET-лига. 28-й тур
24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"
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