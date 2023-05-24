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Бущан в основе, Шапаренко - в запасе. Стартовые составы на матч Колос - Динамо
Начало игры в - 13:00
Фото: ФК Динамо Киев
В среду, 24 мая, "Колос" в 28-м туре УПЛ примет "Динамо". Стали известны стартовые составы команд на матч:
"Колос": Волынец, Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Богданов, Ориховский, Болбат, Мякушко, Ильин, Безбородько.
Запасные: Фесюн, Пахолюк, Зозуля А, Криворучко, Гусол, Велетень, Попов К, Лысенко.
"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Кабаев, Шепелев, Перрис, Рамирес, Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота,
Запасные: Нещерет, Боль, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Царенко, Дубинчак, Бенито, Волошин, Рамадани.
Матч начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн игры.
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