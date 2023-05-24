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Бущан в основе, Шапаренко - в запасе. Стартовые составы на матч Колос - Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Начало игры в - 13:00

Бущан в основе, Шапаренко - в запасе. Стартовые составы на матч Колос - Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В среду, 24 мая, "Колос" в 28-м туре УПЛ примет "Динамо". Стали известны стартовые составы команд на матч:

"Колос": Волынец, Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Богданов, Ориховский, Болбат, Мякушко, Ильин, Безбородько.

Запасные: Фесюн, Пахолюк, Зозуля А, Криворучко, Гусол, Велетень, Попов К, Лысенко.

"Динамо": Бущан, Вивчаренко, Кабаев, Шепелев, Перрис, Рамирес, Андриевский, Тымчик, Дячук, Буяльский, Сирота,

Запасные: Нещерет, Боль, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Царенко, Дубинчак, Бенито, Волошин, Рамадани.

Матч начнется в 13:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн игры.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ

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