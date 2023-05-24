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Ингулец - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Ингулец" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 25-е мая 2023
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Матч в котором "Ингулец" примет "Металлист 1925", вряд ли можно назвать громкой вывеской 28-го тура, но обе команды находятся в подвале турнирной таблицы, а у борцов за выживание своя, особенная атмосфера и каждый матч как финал. Последний финал.
Еще и перед матчем разразился небольшой скандал с заявлениями журналистов о том, что харьковчане якобы просили УАФ снять поединок с букмекерских линий. В "Металлисте 1925" такие заявления отвергли, однако эта перепалка лишь подогрела интерес к поединку.
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"Ингулец" имеет в активе 27 очков и делит 12-14 места с "Рухом" и "Вересом", при этом команда находится выше конкурентов за счет дополнительных показателей.
"Металлист 1925" недалеко ушел, но все-таки ушел. У харьковчан 30 баллов и они могут хоть немного, но спать спокойнее.
В общем, ждем битву за выживание и смотрим, какой она получится.
Смотрите матч 28-го тура УПЛ в четверг, 25-го мая. Начало игры в 16:00. Трансляция будет доступна только на OTT-платформе "Setanta Sports".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ингулец" - "Металлист 1925" на
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