Начало матча Колос - Динамо сместилось из-за воздушной тревоги

В рамках 28-го тура чемпионата Украины "Колос" на своем поле принимает "Динамо". Матч проходит в Ковалевке на стадионе "Колос".

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 13:00, но поединок пришлось отложить. За несколько секунд до начала игры практически по всей территории Украины раздалась воздушная тревога, в том числе и Киевской области.

Спустя полчаса объявили отбой, команды вышли на предматчевую разминку. Игра начнется в 13:40.

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