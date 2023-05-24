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Начало матча Колос - Динамо сместилось из-за воздушной тревоги
Игра должна была начаться в 13:00
alerts.in.ua
В рамках 28-го тура чемпионата Украины "Колос" на своем поле принимает "Динамо". Матч проходит в Ковалевке на стадионе "Колос".
Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 13:00, но поединок пришлось отложить. За несколько секунд до начала игры практически по всей территории Украины раздалась воздушная тревога, в том числе и Киевской области.
Спустя полчаса объявили отбой, команды вышли на предматчевую разминку. Игра начнется в 13:40.
За ходом матча следите с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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