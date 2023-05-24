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Начало матча Колос - Динамо сместилось из-за воздушной тревоги

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игра должна была начаться в 13:00

Начало матча Колос - Динамо сместилось из-за воздушной тревоги

alerts.in.ua

Новина українською

В рамках 28-го тура чемпионата Украины "Колос" на своем поле принимает "Динамо". Матч проходит в Ковалевке на стадионе "Колос".

Стартовый свисток арбитра должен был прозвучать в 13:00, но поединок пришлось отложить. За несколько секунд до начала игры практически по всей территории Украины раздалась воздушная тревога, в том числе и Киевской области.

Спустя полчаса объявили отбой, команды вышли на предматчевую разминку. Игра начнется в 13:40.

За ходом матча следите с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
24.05.2023 в 13:19
В нас теж.Дістали вже ці якцапи. Вже мало хто йде в укриття, я бачив наслідки влучання Х-101, це страшно: ховайся не ховайся, нічого не допоможе (.
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