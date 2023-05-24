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Идеальная контратака. ВИДЕО, как Ворскла вышла вперед в игре с Днепром-1
Постарался Ибрагим Кане
"Ворскла" в 28-м туре УПЛ играет на выезде с "Днепром-1". Уже на 3-й минуте полтавчане пропустили (ВИДЕО здесь >>), но не растерялись и очень быстро отыгрались – Скляр реализовал пенальти. В течение первого тайма выдержали давление фаворита, а перед свистком на перерыв провели классную контратаку, позволившую выйти вперед.
Степанюк выполнил диагональ, Кане технично принял, дождался подключения Пердуты, отдал ему пас и получил в ответ, после чего Ибрагим закрутил под дальнюю стойку. Очень эффектно.
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