  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Идеальная контратака. ВИДЕО, как Ворскла вышла вперед в игре с Днепром-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Идеальная контратака. ВИДЕО, как Ворскла вышла вперед в игре с Днепром-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Постарался Ибрагим Кане

Идеальная контратака. ВИДЕО, как Ворскла вышла вперед в игре с Днепром-1

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" в 28-м туре УПЛ играет на выезде с "Днепром-1". Уже на 3-й минуте полтавчане пропустили (ВИДЕО здесь >>), но не растерялись и очень быстро отыгрались – Скляр реализовал пенальти. В течение первого тайма выдержали давление фаворита, а перед свистком на перерыв провели классную контратаку, позволившую выйти вперед.

Степанюк выполнил диагональ, Кане технично принял, дождался подключения Пердуты, отдал ему пас и получил в ответ, после чего Ибрагим закрутил под дальнюю стойку. Очень эффектно.

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Верес - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Александрия после нокаута от Динамо встречается с Колосом. Текстовая трансляция матча
yellow-arrow
Момент аргентинской красоты. ВИДЕО, как Бланко эффектно открыл счет в матче Днепр-1 - Ворскла
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Ибрахим Кане лучшие голы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде