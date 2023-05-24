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Верес - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Верес - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" еще не обеспечила себе текущую пятую позицию. Возможные победы "Ворсклы" или "Кривбасса" в ближайших турах не подвинут команду Руслана Ротаня, но увеличат давление на коллектив в последние недели чемпионата. У "Вереса" свой интерес: ровенчане находятся в зоне переходных матчей и должны улучшать свою позицию, чтобы доказывать свое право на жизнь в УПЛ. Так что очки необходимы обеим командам. Встреча первого круга завершилась результативной победой александрийцев 3:2, когда "народный клуб" дважды отыгрывался, но этого оказалось мало.

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Чемпионат Украины. 28-й тур
24 мая. Начало в 14:00
"Верес" - "Александрия"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: ФК Александрия Верес (Ровно) смотреть футбол онлайн
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