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Верес - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Фото: НК Верес
"Александрия" еще не обеспечила себе текущую пятую позицию. Возможные победы "Ворсклы" или "Кривбасса" в ближайших турах не подвинут команду Руслана Ротаня, но увеличат давление на коллектив в последние недели чемпионата. У "Вереса" свой интерес: ровенчане находятся в зоне переходных матчей и должны улучшать свою позицию, чтобы доказывать свое право на жизнь в УПЛ. Так что очки необходимы обеим командам. Встреча первого круга завершилась результативной победой александрийцев 3:2, когда "народный клуб" дважды отыгрывался, но этого оказалось мало.
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Чемпионат Украины. 28-й тур
24 мая. Начало в 14:00
"Верес" - "Александрия"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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