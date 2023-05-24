Верес - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Александрия" еще не обеспечила себе текущую пятую позицию. Возможные победы "Ворсклы" или "Кривбасса" в ближайших турах не подвинут команду Руслана Ротаня, но увеличат давление на коллектив в последние недели чемпионата. У "Вереса" свой интерес: ровенчане находятся в зоне переходных матчей и должны улучшать свою позицию, чтобы доказывать свое право на жизнь в УПЛ. Так что очки необходимы обеим командам. Встреча первого круга завершилась результативной победой александрийцев 3:2, когда "народный клуб" дважды отыгрывался, но этого оказалось мало.

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Чемпионат Украины. 28-й тур

24 мая. Начало в 14:00

"Верес" - "Александрия"

Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports

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