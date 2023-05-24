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Угадаете украинского футболиста по его карьере? Квиз

Премьер-лига
(1 голосов)

Кого узнать было труднее всего?

Угадаете украинского футболиста по его карьере? Квиз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В нашей сегодняшней викторине мы предлагаем вам проверить насколько хорошо вы знакомы с клубными карьерами украинских футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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xo66it (Оболонский Рейх)
24.05.2023 в 16:15
Карпати Луганськ))
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