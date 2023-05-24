Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Угадаете украинского футболиста по его карьере? Квиз
Кого узнать было труднее всего?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В нашей сегодняшней викторине мы предлагаем вам проверить насколько хорошо вы знакомы с клубными карьерами украинских футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.
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xo66it (Оболонский Рейх)
24.05.2023 в 16:15
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