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Шапаренко впервые вышел на поле после серьезной травмы
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Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко вернулся на поле после серьезной травмы. Случилось это сегодня, 24 мая, в матче 28-го тура УПЛ против "Колоса".
Он вышел на замену на 69-й минуте встречи вместо Александра Андриевского. Это первое появление Шапаренко на поле после тяжелой травмы колена, полученной 8 сентября в поединке Лиги Европы против "Фенербахче".
Николай перенес операцию и проходил курс реабилитации в Бельгии.
Отметим, что матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Шапаренко отметил выход на замену голевой передачей, позволив в компенсированное время отличиться Назару Волошину.
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