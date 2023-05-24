Шапаренко впервые вышел на поле после серьезной травмы

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко вернулся на поле после серьезной травмы. Случилось это сегодня, 24 мая, в матче 28-го тура УПЛ против "Колоса".

Он вышел на замену на 69-й минуте встречи вместо Александра Андриевского. Это первое появление Шапаренко на поле после тяжелой травмы колена, полученной 8 сентября в поединке Лиги Европы против "Фенербахче".

Николай перенес операцию и проходил курс реабилитации в Бельгии.

Отметим, что матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Шапаренко отметил выход на замену голевой передачей, позволив в компенсированное время отличиться Назару Волошину.