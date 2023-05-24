Колос - Динамо 0:3. Поздно завелись

Матч "Колос" - "Динамо" - это своего рода арт-хаус вселенной УПЛ. Вроде и неплохие команды (гранд и середняк с амбициями), вроде и возможность увидеть борьбу на поле, неуступчивость, желание, однако несмотря на потенциальные плюсы, широкую аудиторию данный поединок особо не привлекал. Ибо в нем нет смысла. Для киевлян и ковалевцев сезон во многом закончен, ведь первые уже не смогут изменить свою четвертую позицию, а для вторых пятая строчка уже давно недостижимая. Как и невозможен вылет.

Александр Шовковский после успешного поединка против "Александрии" практически полностью сохранил свой состав, за исключением буквально одной позиции. Дисквалифицированный Владислав Ванат досрочно завершил сезон, из-за чего его место на поле занял Рамирес. В остальном, все остались на своих местах. У "Колоса" замен после поражения "Днепру-1" куда больше. В ворота вернулся Волынец, в опорке нашлось место для Богданова, перспективный Велетень, несмотря на приятное впечатление, уступил место более опытному Болбату.

В принципе, можно говорить, что первый тайм сегодняшней встречи получился очень боевым. Во многом, помог быстрый забитый гол, пришедший после ошибки вратаря "Колоса". Волынец, которого многие по делу считают одним из лучших киперов первенства, потерялся под прессингом Пэрриса, вследствие чего срезал сферу в свои ворота. Дикий курьез и 1:0 в пользу "Динамо". Такое вот преимущество на ровном месте.

Ковалевцы не посыпались после пропущенного, создав до конца тайма несколько неплохих моментов. Сходу можно вспомнить удар Болбата, который получил мяч на правом краю штрафной площади, однако точность его немного подвела - штанга. Были и другие неплохие попытки, однако вернувшийся после травмы Бущан справился с ударами Мякушко и Ильина. А вот конец первой половины был полностью за "Динамо". Сразу два топовых момента перед свистком могли конвертироваться в гол, если бы не Виталий Буяльский. Звучит парадоксально, но лидер киевлян упустил две верные возможности, причем во втором случае он должен был просто попасть в пустые. Не попал.

Весь второй тайм шел полностью по сценарию, удобному "Динамо". Киевляне дольше и увереннее владели мячом, при этом ковалевцы не сильно тревожили контратаками, которые случались в первой половине. Давление гостей дало результат в середине второго тайма. Быстрая атака завершилась передачей Пэрриса на Андриевского и ударом последнего из-за пределов штрафной - 2:0. Красивый гол и молниеносная замена Андриевского. Основному хавбеку "Динамо" дали отдохнуть, а вместо него вышел Шапаренко. Николай долго восстанавливался после тяжелой травмы, сыграв сегодня впервые с восьмого октября.

В принципе, на этом можно было бы заканчивать, но был забит еще один гол. "Колос" ненадолго проснулся после второго пропущенного, создав пару моментов (не реализованный выход Богданова был крайне опасен), однако даже на один точный удар сил у коллектива Вышняка не хватило. В отличие от соперников. Уже в компенсированное время вышедший Шапаренко отметил свой камбэк ассистом, выкатив мяч под удар Волошину. Назар же отличился во втором туре кряду. "Динамо" вновь побеждает достаточно уверенно, однако, как мы все знаем, ложка дорого к обеду. Текущий сезон столичный коллектив уже не спасет.

VBET-лига. 28-й тур

24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Колос - Динамо 0:3

Голы: Евгений Волынец 9 (авт.), Александр Андриевский 68, Назар Волошин 90+3

Колос: Евгений Волынец, Павел Ориховский, Александр Черноморец, Денис Безбородько (Кирилл Попов 72), Владислав Емец, Николай Золотов, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко (Владислав Велетень 72), Сергей Болбат (Олег Криворучко 65), Олег Ильин (Артем Гусол 78), Андрей Богданов

Динамо: Георгий Бущан, Константин Вивчаренко, Владислав Кабаев (Назар Волошин 60), Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 60), Кахим Пэррис, Эрик Рамирес (Денис Гармаш 75), Александр Андриевский (Николай Шапаренко 69), Александр Тымчик, Максим Дячук (Антон Боль 75), Виталий Буяльский, Александр Сирота

Предупреждения: Павел Ориховский 88 - Кахим Пэррис 26